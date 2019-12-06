Büyükelçilerden Diyarbakır’a ‘Turistik’ Gezi

Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu'nun turistik potansiyelini tanıtmak amacıyla büyükelçileri bölgeye davet etti. Ziyaretlerinin ilk durağında Diyarbakır’a gelen büyükelçiler, tarihi dokuya hayran kaldı.
Sık sık resmi temaslar için bölgeye gelen yabancı misyon, bu kez turistik gezi için Diyarbakır’daydı. Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen geziye İran, Irak, İngiltere, Kırgızistan, Polonya, Ukrayna, Romanya ve KKTC Büyükelçileri eşleriyle birlikte katıldı. Gezinin ilk durağı olan Diyarbakır’a gelen büyükelçiler önce Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nu tarihi İçkale’deki makamında ziyaret etti.
Büyükelçiler daha sonra Arkeoloji Müzesi’ne geçti. Buradaki tarihi eserleri yakından inceleyen büyükelçiler, müze yetkililerinden bilgi aldı. Büyükelçilere bir süre önce kurulan Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği görevini yürüten Büyükelçi İbrahim Yağlı eşlik etti.
Geziden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Yağlı, kentin turizm potansiyelini tanıtmak istediklerini söyledi. Yağlı, ”6-9 Aralık böyle bir gezi için uygun bir tarih gibi görünmüyor ama biz istiyoruz ki kışını da görsünler, yazını sonbaharını da. Bu, bu gibi gezilerin ilki olacak. Bu geziler daha devam edecek. Burada daha çok yabancı misafir arzu ediyoruz. Bizi tanısınlar, bölgeyi tanısınlar. Bölge tarihi ve arkeolojisi bakımından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden. Biz bunu biliyoruz, yabancı konuklarımız, misafirlerimiz de bunu öğrensinler” dedi.
İç kaledeki tarihi eserleri yakından inceleyen büyükelçiler tarihi dokuya hayran kaldı. Kenti vatandaşlarına da önereceklerini söyleyen büyükelçiler, duygularını VOA mikrofonlarına anlattı. Polonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Przemyslaw Trzeciak, “UNESCO listesinde olan, ziyaret edilmesi gereken birçok yere sahip olan bir kent burası. İnsanları çok sıcak, çok cana yakın, ben bu şehri çok sevdim” dedi.
Büyükelçilerin kimisi eş ve çocuklarıyla birlikte geziye katıldı. Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, eşi Tetiana ve 2 yaşındaki oğlu Ivan’ı da beraber getirdi.
Vatandaşlarına örnek olmak için ailesiyle birlikte geldiğinin söyleyen Sybiha, ”Vatandaşlarımı bu benzersiz yeri görmek için teşvik edeceğim. Geçmişin gelecekle buluştuğu bir yer. İnanılmaz güzel bir birleşim, doğa, tarihi yerler. İnanılmaz bir konukseverlik var. Kesinlikle kendi vatandaşlarıma da buraya gelmelerini tavsiye edeceğim. Hem diplomatik topluluğa hem vatandaşlarıma bu güzel yeri ziyaret etmelerini söyleyeceğim. Ben de en küçük çocuğumla birlikte geldim. Kendim geldiğimi göstereceğim ki onlar da gelsin” diye konuştu.
Büyükelçilerin çoğu ilk kez gelse de İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcot 32 yıl sonra ikinci kez Diyarbakır’daydı. İlk kez genç bir diplomatken geldiğini söyleyen Chilcot, “1980'lerde Britanya Büyükelçiliğinde genç bir diplomat olarak çalışıyordum. Buraya eşimle birlikte geldik, çevreye bakmaya, buraya görmeye geldik. Hatırlıyorum buradan bir kilim almıştık. Eşimle birlikte çok güzel zaman geçirmiştik. Burayı vatandaşlarıma da önereceğim ama ne için önereceğimiz anlatmak için çevreyi görmem lazım. Ancak buraya gelmeleri çok iyi olacaktır, buraya gelmeleri için birçok güzel sebep vardır” dedi.
Daha sonra kilise ve camileri gezen büyükelçiler, yarın da tarihi ve turistik mekanları gezmeyi sürdürecek. Büyükelçilerin Diyarbakır’dan sonraki durakları Mardin olacak.
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