Büyükelçilerden Diyarbakır’a ‘Turistik’ Gezi

Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu'nun turistik potansiyelini tanıtmak amacıyla büyükelçileri bölgeye davet etti. Ziyaretlerinin ilk durağında Diyarbakır’a gelen büyükelçiler, tarihi dokuya hayran kaldı.

Sık sık resmi temaslar için bölgeye gelen yabancı misyon, bu kez turistik gezi için Diyarbakır’daydı. Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen geziye İran, Irak, İngiltere, Kırgızistan, Polonya, Ukrayna, Romanya ve KKTC Büyükelçileri eşleriyle birlikte katıldı. Gezinin ilk durağı olan Diyarbakır’a gelen büyükelçiler önce Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nu tarihi İçkale’deki makamında ziyaret etti.

Büyükelçiler daha sonra Arkeoloji Müzesi’ne geçti. Buradaki tarihi eserleri yakından inceleyen büyükelçiler, müze yetkililerinden bilgi aldı. Büyükelçilere bir süre önce kurulan Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği görevini yürüten Büyükelçi İbrahim Yağlı eşlik etti.

Geziden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Yağlı, kentin turizm potansiyelini tanıtmak istediklerini söyledi. Yağlı, ”6-9 Aralık böyle bir gezi için uygun bir tarih gibi görünmüyor ama biz istiyoruz ki kışını da görsünler, yazını sonbaharını da. Bu, bu gibi gezilerin ilki olacak. Bu geziler daha devam edecek. Burada daha çok yabancı misafir arzu ediyoruz. Bizi tanısınlar, bölgeyi tanısınlar. Bölge tarihi ve arkeolojisi bakımından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden. Biz bunu biliyoruz, yabancı konuklarımız, misafirlerimiz de bunu öğrensinler” dedi.