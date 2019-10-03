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Büyükelçilerden, Erdoğan'a 'güven mektubu'

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Estonya, Sri Lanka ve Slovenya Büyükelçilerini kabul etti.

Büyükelçilerden, Erdoğan'a 'güven mektubu'

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Estonya, Sri Lanka ve Slovenya Büyükelçilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önce Estonya Büyükelçisi Annely Kolk'u kabul etti. Erdoğan, ardından sırasıyla Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen ve Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo'i kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Erdoğan güven mektuplarını kabul etmesinin ardından Büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğraflı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Büyükelçilerden, Erdoğan'a 'güven mektubu'Büyükelçilerden, Erdoğan'a 'güven mektubu'Büyükelçilerden, Erdoğan'a 'güven mektubu'Büyükelçilerden, Erdoğan'a 'güven mektubu'

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