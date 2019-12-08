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Büyükelçilerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 17:48 | Son Güncelleme

8 ülkenin Ankara büyükelçisi, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır’a gelen Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

8 ülkenin Ankara büyükelçisi, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır’a gelen Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ailelerle görüşen 8 ülkenin büyükelçileri, annelerden çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı. Aileler çocuklarının ne zaman nasıl kaçırıldığını aktarırken, büyükelçilerin kendi ülkelerinde de acılarını paylaşmalarını istedi. Aileler, kendilerine hiçbir baskının olmadığını aktararak, güvenlik güçlerine kendilerini korudukları için teşekkür edip, PKK terör örgütünün kendilerine yaşattıkları acıları paylaştı.
Çocuğu terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Songül Altıntaş, Müslüm Altıntaş’ın dağdaki görüntülerini büyükelçilere izletti.
Büyükelçiler, yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı.

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