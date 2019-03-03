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Büyükelçilerden "Kayağın İpekyolu Projesi"ne tam not

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 22:48 | Son Güncelleme

Erzurum Valiliği ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Kayağın İpekyolu Projesi" kapsamında gala yemeğinde bir araya gelen 37 ülkenin büyükelçisi, projeyi çok beğendi - DAP Başkanı Adnan Demir: - "Değerli misafirlerimize bölgenin var olan doğal potansiyelini gösterdik. Projenin amacı olan kış turizminin tanıtılması amacıyla misafirlerimizle 3 günlük yoğun bir gezi programı gerçekleştirdik" - Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshdmba: - "Bu davet bizlerin Türkiye'nin bu bölgelerindeki kış turizmi potansiyeline şahit olmamızı sağladı. Burada yaşananlar ilham verici, buradaki kış turizmini kendi bölgelerimizde anlatacağız"

Erzurum Valiliği ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Kayağın İpekyolu Projesi" kapsamında gala yemeğinde bir araya gelen 37 ülkenin büyükelçisi, projeye tam not verdi.

Erzurum Valiliği ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve kış turizminin tanıtımı amacıyla hazırlanan "Kayağın İpekyolu Projesi" kapsamında, kente davet edilen 37 ülkenin büyükelçisi, DAP İdaresi Konferans Salonu'nda verilen gala yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte konuşan DAP Başkanı Adnan Demir, büyükelçi ve ailelerine programa katılımlarından ötürü teşekkür etti.

Programın amacının bölgedeki mevcut kış turizminin tanıtımını sağlamak olduğunu ifade eden Demir, "Programımıza Kars Sarıkamış'tan başlayarak bugün de Erzurum'da finalize etmek üzere değerli misafirlerimize bölgenin var olan doğal potansiyelini gösterdik. Aynı zamanda projenin amacı olan kış turizminin tanıtılması amacıyla misafirlerimizle 3 günlük yoğun bir gezi programı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Demir, kış turizmi kapsamında Sarıkamış ve Erzurum'da düzenlenen kar raftingi etkinliklerinin büyükelçiler için güzel bir anı olacağını ümit ettiğini, söz konusu programın gerçekleştirilmesinde idare personeli ile gönüllü gençlerin büyükelçilere eşlik ettiğini ifade etti.

Programın gerçekleştirilmesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bizzat katılarak destek verdiğini aktaran Demir, Kars Valiliği ve Kalkınma Ajansı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Büyükelçi ve ailelerini gezi programı süresince güzel hatıralarla uğurlayacaklarını dile getiren Demir, "Proje fikrinin oluşturulmasında ve uygulanmasında yer alan tüm İdare personeline, Kayağın İpek Yolu Destinasyon Yönetim Organizasyonu çalışanlarına, gönüllü olarak rehberlik yapan gençler ve öğrencilere, kar raftingi etkinliğini gerçekleştiren Çetin Bayram ve takım arkadaşları ile programda emeği geçen herkese üstün ve özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Büyükelçilerden projeye övgü

Büyükelçiler de misafirperverliklerinden ötürü DAP Başkanı Demir'e ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshdmba, diplomatik topluluk olarak "Kayağın İpekyolu Projesi" programına davet edildikleri için memnun olduklarını söyledi.

Söz konusu davet sebebiyle birçok büyükelçinin, kente ilk defa geldiğini anlatan Tshdmba, "Bu davet bizlerin Türkiye'nin bu bölgelerindeki kış turizmi potansiyeline şahit olmamızı sağladı. Ayrıca bölgedeki turizm çalışmaları hakkında bilgi sahibi olduk. Gerekten DAP ve çalışanlarını bu konuda takdir ettik. Program çok güzeldi, çok beğendik. Burada yaşananlar ilham verici, buradaki kış turizmini kendi bölgelerimizde anlatacağız." diye konuştu.

Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Yousuf A. Alzawawi ise hayatında ilk defa kar raftingi yaptığını belirterek, "Burada kayak yapmak da keyifliydi. Etkinliklerden çok memnun kaldık. Gerçekten birçok büyükelçi arkadaşımız ilerleyen yaşını hiçe sayarak kayak ve kar raftingi yaptı. Her şey için yetkililere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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büyükelçi Erzurum gala yemeği

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