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  4. Büyükelçilik çalışanı Türkiye'ye uyuşturucu kaçırdı! Kriz sonrası işinden atıldı: Büyükelçiliğin aracını kullandı mı?

Büyükelçilik çalışanı Türkiye'ye uyuşturucu kaçırdı! Kriz sonrası işinden atıldı: Büyükelçiliğin aracını kullandı mı?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.10.2024 15:43
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Türkiye'nin Minsk Büyükelçiğinde çalışan bir personelin Türkiye'ye uyuşturucu kaçırdığı tespit edildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından personelin işine son verildi. Krizle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli söz konusu olayın 2023'ün Şubat ayında gerçekleştiğini belirtti. Öte yandan büyükelçiliğin aracının kullanılmadığı kaçakçılığın şahsi araçla yapıldığı vurgulandı.

Büyükelçilik çalışanı Türkiye'ye uyuşturucu kaçırdı! Kriz sonrası işinden atıldı: Büyükelçiliğin aracını kullandı mı?

Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğinde görevli sözleşmeli personelin Şubat 2023'te Türkiye'ye uyuşturucu kaçırırken yakalandığı ve işine derhal son verildiği bildirildi.

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TÜRKİYE'YE UYUŞTURUCU KAÇIRDI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye uyuşturucu kaçıran Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği personelinin yakalanmasının ardından Şubat 2023'te işine son verildiği belirtildi.

ELÇİLİK ARACINI KULLANDI MI?

Personelin, olayda kullandığı aracın Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğine ait olduğu bilgisinin doğru olmadığı, otomobilin olaya karışan kişinin şahsi aracı olduğu ifade edildi.

Haberlerde bahsi geçen diğer iki kişinin ise Dışişleri Bakanlığı ile ilişkisi bulunmadığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Minsk uyuşturucu büyükelçilik
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