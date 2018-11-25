Büyükelçilik önünde ateş açan 2 kişi gözaltına alındı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Avusturya Büyükelçiliği önünde silahla havaya ateş açan 2 kişi, gözaltına alındı.

Avusturya Büyükelçiliği binası önünde saat 04.00 sıralarında havaya ateş açıldı. Olayın ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla havaya ateş açtığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin gece geç saatlere kadar alkol aldığı, araçla seyir halindeyken de havaya ateş ettikleri ihtimali üzerinde durulduğunu belirtildi. Konuyla ilgili detaylı araştırmanın devam ettiği ifade edildi.

