HABER

Büyükelçi'ye Wilders tehdidi

06.11.2018 19:18 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Pakistan Büyükelçisi’nin İslam karşıtı sağ popülist siyasetçi Wilders yüzünden ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

Büyükelçi'ye Wilders tehdidi

Hollanda'nın Pakistan Büyükelçisinin, sağ popülist milletvekili Geert Wilders'in Twitter üzerinden yaptığı İslam karşıtı paylaşımlar yüzünden Pakistan'da ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, "Büyükelçiyi hedef alan tehditlerle uğraştıklarını" söyledi. Sözcü, "Büyükelçiliğin güvenliğini de çok ciddiye alıyoruz. Bu konuda Pakistan ile istişarelerde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Pakistan ve Hollanda medyasında yer alan haberlerde, Hollanda Büyükelçisi’nin radikal İslamcı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisinin "hedefi" olabileceği yönünde Pakistan İçişleri Bakanlığı’nın geçen ay gizli bir dosya göndererek, uyarıda bulunduğu iddia edildi. Dosyada, "TLP ile bağlantılı unsurların, Hollandalı parlamenter Geert Wilders'in kişisel Twitter hesabında Peygambere hakaret eden karikatürleri yayınlamasına misilleme olarak Hollanda Büyükelçisi'ni hedef alan eylem planlıyorlar” ifadesi kullanıldı.

Pakistan İçişleri Bakanlığı ve Hollanda Büyükelçiliği söz konusu haberlere ilişkin açıklama yapmadı.

Radikal İslamcı TLP yönetimi ise söz konusu iddiaları kabul etmedi. TLP sözcüsü Pir İcaz Eşrafi AFP’ye yaptığı açıklamada, "Tahrik-i Lebbeyk'in politikası kimseye saldırmak değil. Biz barışçıl bir hareketiz" sözleri ile iddaları reddetti. Ancak TLP'nin "Hollanda hükümetinin Wilders’in parlamentodan ihraç edilmesini talep ettiğini" belirten Eşrafi, eğer bu talep yerine getirilmezse, Pakistan hükümetinin Hollanda Büyükelçisi'ni ülkeden göndermesi gerektiğini” dile getirdi.

Wilders Muhammed Peygamber konulu yarışmayı iptal etmişti

Hollandalı sağ popülist politikacı Geert Wilders, planladığı Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını Ağustos ayında iptal etmişti. Wilders, "İslamcı şiddet tehlikesi nedeniyle yarışmayı durdurduğunu ve yarışmanın İslamcı şiddete bahane edilmesini istemediğini" açıklamıştı. Wilders'in Lahey'deki parlamento binasında düzenlemeyi planladığı Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışması en fazla Pakistan'da yoğun protestolara neden olmuştu. Yarışmanın iptal edilmesi de Pakistan'da özellikle radikal İslamcı TLP partisi tarafından memnuniyetle karşılanmış ve yarışmanın iptali "zafer" olarak nitelendirilmişti.

Pakistan Tahrik-i Lebbeyk partisi geçen hafta Muhammed Peygamber’e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Asya Bibi'ye yönelik beraat kararıyla da yeniden gündeme gelmişti. Radikal İslamcı partinin yanlıları, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin beraat kararını protesto eden gösteriler düzenlemişti. Pakistan hükümeti protestolar sonrasında kamu malına zarar verdiği gerekçesi ile aralarında TLP üyelerinin de bulunduğu yüzlerce göstericiyi gözaltına almıştı.

AFP/BN, JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Eski Nazi gardiyanı hâkim karşısındaEski Nazi gardiyanı hâkim karşısında
6 Kasım Amerikan Basınından Özetler6 Kasım Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Macron'a suikast girişimi!

Macron'a suikast girişimi!

İlginizi Çekebilir

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül

Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül

Suudi Veliaht Prensi, '45 üst düzey ismi hala Ritz'de esir tutuyor'

Suudi Veliaht Prensi, '45 üst düzey ismi hala Ritz'de esir tutuyor'

İtalya Başbakan Yardımcısı'ndan eski sevgilisine 'yatak fotoğrafı' yanıtı

İtalya Başbakan Yardımcısı'ndan eski sevgilisine 'yatak fotoğrafı' yanıtı

94 yaşında mahkeme karşısında!

94 yaşında mahkeme karşısında!

Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu

Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu

AB'den Suudi Arabistan'a 'Türkiye' çağrısı

AB'den Suudi Arabistan'a 'Türkiye' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.