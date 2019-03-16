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Büyükerşen’den valiliğe 'karanfil' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 18 Mart şehitler haftasında karanfil dağıtım görevinin Eskişehir Valiliği tarafından belediyenin elinden alındığını belirtti ve yazılı bir açıklama yaparak bu duruma tepki gösterdi.

Büyükerşen’den valiliğe 'karanfil' tepkisi

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 18 Mart şehitler haftasında karanfil dağıtım görevinin Eskişehir Valiliği tarafından belediyenin elinden alındığını belirtti ve yazılı bir açıklama yaparak bu duruma tepki gösterdi. Başkan Büyükerşen, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır onurla yaptığı bu görevini elinden almak, Eskişehir Valiliği’nin işi de değildir, haddi de olamaz" dedi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Valiliği’nin 18 Mart şehitler haftasında karanfil dağıtım görevinin ellerinden alındığını belirterek bu duruma teki gösterdi. Belediyeden Yılmaz Büyükerşen adına yapılan yazılı açıklamada karanfil dağıtım görevinin yanı sıra şehitliklerin çiçeklendirilmesi ve bakım görevinden de el çektirildiği öne sürüldü. Eskişehir Valiliği’nin şehitliklerde karanfil dağıtılması görevini Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na verildiği kaydedilerek, "Yıllardır, sadece 18 Mart’ta değil, ihtiyaç duyulan her gün ve zamanda, şehitliklerimizi güzelleştirmek için, peyzaj uygulamalarından çiçeklendirmeye, özel günlerde kabirlere karanfil bırakmaktan yeşillendirmeye kadar birçok işi, büyük bir onur, gurur ve şevkle yapıyoruz. Şehitliklerde karanfil dağıtılması işinin, Büyükşehir Belediyesi’nden alınması, en hafif tabirle, Eskişehir halkına saygısızlıktır. Halkın temsilcisi konumunda bulunan Büyükşehir Belediyesi’ni yok saymaktır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır onurla yaptığı bu görevini elinden almak, Eskişehir Valiliği’nin işi de değildir, haddi de olamaz" denildi.

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Büyükerşen’den valiliğe 'karanfil' tepkisi

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