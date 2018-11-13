Büyükerşen'e yumruklu saldırıya 3 yıl hapis cezası

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yumruklu saldırıda bulunan Yunus Memetoğlu, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar emekli polis memuru Mahfuz Banlı ile Yunus Emre Aksoy ise beraat etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, 29 Temmuz 2017 tarihinde Eskibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi'nin karşısındaki Zübeyde Hanım Caddesi'nde gezerken, kafe işletmecilerinin yola koyduğu masa ve sandalyelerin yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle kaldırılmasını isteyince, tartışma çıktı. İddiaya göre, emekli polis ve işletme sahibi Mahfuz Banlı ile çalışanları, Yılmaz Büyükerşen'e önce yumruklu saldırıda bulundu, ardından tabanca çekti. Olayın ardından gözaltına alınan Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu ve Yunus Emre Aksoy çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Eskişehir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada 3 sanık da tahliye edildi.

Tutuksuz sanıklar Mahfuz Banlı, Yunus Mehmetoğlu ve Yunus Emre Aksoy bugün son kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlarini istedi. Eskişehir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e silah çekip saldırıda bulunmakla suçlanan Yunus Memetoğlu'nu 3 yıl hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıklar Mahfuz Banlı ve Yunus Emre Aksoy'un ise beraatine karar verdi.

FOTOĞRAFLI



