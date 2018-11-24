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Büyükkılıç, belediye başkan adayı tanıtım toplantısı nedeniyle sınava giremedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 15:58 | Son Güncelleme

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Melikgazi İlçe Belediye Başkanı Nöroloji Uzmanı Doktor Memduh Büyükkılıç (65), bugün İstanbul'daki tanıtım için öğrenim gördüğü Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi sınavlarını kaçırdı.  Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı resmen duyurulan Merkez Melikgazi İlçe Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, parti genel merkezi tarafından bugün İstanbul Haliç'te düzenlenen tanıtım toplantısına davet edildi.  Memduh Büyükkılıç, dün gece İstanbul'a gitti.

Büyükkılıç, belediye başkan adayı tanıtım toplantısı nedeniyle sınava giremedi

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Melikgazi İlçe Belediye Başkanı Nöroloji Uzmanı Doktor Memduh Büyükkılıç (65), bugün İstanbul'daki tanıtım için öğrenim gördüğü Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi sınavlarını kaçırdı.
Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı resmen duyurulan Merkez Melikgazi İlçe Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, parti genel merkezi tarafından bugün İstanbul Haliç'te düzenlenen tanıtım toplantısına davet edildi. Memduh Büyükkılıç, dün gece İstanbul'a gitti. Büyükkılıç'ı İstanbul'daki Kayserililer derneklerinin yöneticileri havalimanında çiçeklerle karşıladı.
Merkez Melikgazi Belediyesi'nde 19 yıldır başkanlık yapan evli ve 3 çocuk babası Nöroloji Uzmanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tanıtım toplantısı nedeniyle Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü sınavlarını kaçırdı. 3'üncü sınıf öğrencisi olan Büyükkılıç, Kayseri'de bugün Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi'nde girmesi gereken halkla ilişkiler, sosyal politika ve kamu personel hukuku derslerine ait 3 sınava giremedi.
TIP DOKTORLUĞUYLA YETİNMEDİ KAMU YÖNETİMİ OKUYOR
İkinci üniversite bitirmek uğruna sınavlara evde saat 22.00'den sonra, yurt içi ve yurt dışı seyahatlarınde ise arabada ve uçakta hazırlanan Dr. Memduh Büyükkılıç, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Dr. Büyükkılıç, "Herkesin söylediği gibi okumanın yaşı başı olmaz. Yıllardır milletvekilliği, il başkanlığı ve 4 dönemdir belediye başkanlığı ile kamu görevini uygulamada tecrübe sahibiyim. Ancak, bunun bir de teoriğini öğrenmek istediğim için Anadolu Üniversitesi'ne kaydoldum. İşin bir de sağlık boyutu var. Bir nörolog olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bu yaşlarda okuma yazma, bulmaca çözme gibi aktiviteler belli yaş grubundaki kişileri alzheimer olmaktan da kurtarıyor. Kaba bir hesapla ülkemizde en az 800 bin alzheimer hastası var. İlerleyen yaşlarda okuma- yazma konusunda hassas olanlarda bu hastalık da görülmüyor'' diye konuştu.
DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?
25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde tabip teğmen olarak tamamladı. Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık yaptı. Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. 1999 yılında Fazilet Partisi'nden Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında Ak Parti'den belediye başkanı seçildi. Halen Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babası

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Büyükkılıç, belediye başkan adayı tanıtım toplantısı nedeniyle sınava giremediBüyükkılıç, belediye başkan adayı tanıtım toplantısı nedeniyle sınava giremediBüyükkılıç, belediye başkan adayı tanıtım toplantısı nedeniyle sınava giremediBüyükkılıç, belediye başkan adayı tanıtım toplantısı nedeniyle sınava giremedi

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