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Büyükkılıç: Erciyes'e 50 bin yabancı turist bekliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 17:43 | Son Güncelleme

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl Erciyes Kayak Merkezi'ne 50 bin yabancı turist beklediklerini söyledi.

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl Erciyes Kayak Merkezi'ne 50 bin yabancı turist beklediklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, önümüzdeki dönemde Kapadokya'nın giriş noktalarından Soğanlı Vadisi'nde, balon turları yapılacağını da belirtti.
Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın'la birlikte Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi ve Güzelöz bölgesinde inceleme yaptıklarını hatırlatarak, bu bölgede balon turları yapılması için gerekli çalışmaların tamamlandığını belirtti. Önümüzdeki yıl turların başlamasının planlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Balon turizmiyle ilgili çalışmalarımız tamamen sonuçlandı. Kapadokya'nın merkezi elbette ki Kayseri'dir. Soğanlı, Erdemli vadisine gittiğinizde bunu görürsünüz. Güzelöz köyüne gittiğinizde Aziz George'nin mensubu olduğu kiliseyi, dini kuruluşların yerlerini görürsünüz. Sultan Sazlığını da barındıran o bölgenin balon turizmiyle izlenmesi görülmesi kayda değer. Bu konuda da uzak doğu yoğun ilgi gösteriyor. Randevu alamayan, balona binemeden ayrılan yüzlerce turistin olduğunu duyuyoruz. Bu potansiyeli neden kullanmayalım? Çok şükür başarılı olundu, her şeyiyle bitti. Balon turizmini yapmak isteyen firmalar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile anlaşmalar yapacaklar ve yararlanacaklar" dedi.
'50 BİN YABANCI TURİST BEKLİYORUZ'
Erciyes'te kış hazırlıklarının tamamlandığı ifade eden Başkan Büyükkılıç "Otel kapasitelerimiz yetmemeye başladı. Geçen sene itibarıyla 20 bin civarında Polonya, Ukrayna ve Rusya ağırlıklı turist söz konusu iken bu sene 50 bin civarında rakam düşünüyoruz. Kış sezonuyla ilgili acente firmalarının rezervasyonlarını doldurduğu bilgisini aldık. Erciyes'te otel yatırımı açısından arzu ettiğimiz sayıya ulaşamadık. Daha önce arsalarını alan yatırımcıları uyarıyorum. Bu konuda gerekli çalışmalarını hızlandırmalarını istiyorum. Yatırım yapmalarını bekliyorum. Oralar rant amaçlı değil, Erciyes kayak turizmine hizmet odaklı verilmiş arsalardır. Yeni arsa planlayacağız. Yatırım yapmak isteyenlere arsa temin edebileceğimizi söylemek isterim. Şehir merkezinde de otel yatırımlarına ihtiyaç var" diye konuştu.

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