KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "istifa ettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Terminal Katlı Kavşağı'nın açılış törenine katılan Büyükkılıç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Belediye Başkanlığından istifa ettiği yönünde haberler çıktığını anımsatan Büyükkılıç, bunların doğru olmadığını ifade etti.

Bunların dedikodu olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Biz Kayseri'mize ve bize güvenen insanlara hizmet etmek için çalışırken hiçbir zaman değer vermediğimiz dedikodular çıkıyor. Türk milletinin inancında dedikodu ve gıybet haramdır. Elhamdülillah bizler bu dünyaya ve ahirete inanıyoruz. Hiçbir haber niteliği olmayan dedikoduların yazılması bizi ilgilendirmiyor. Önümüze ve hizmetimize bakıyoruz. Bunların olmaması lazım. Zaten ülkemiz üzerimize oynanan oyunları görüyoruz. Bu ülke insanlarından birisi gibi gözüküp, kendi imkanlarımızı bizlere silah olarak doğrultacak kadar haysiyetsizleşenler var. İnşallah biz birliğimizi, beraberliğimizi sağlayacak ve hep beraber kenetleneceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep beraber Türkiye, hep beraber Kayseri olacağız. Bizim anlayışımız ve yaklaşımız bu. Biz Kayseri sevdalısıyız, Kayseri'mizi seviyoruz."