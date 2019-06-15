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‘Büyükler’ bu festival ile ‘oyuncaklar’ına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 19:07 | Son Güncelleme

Türkiye’nin tek hobi ve aktivite festivali Big Boyz Festival kapılarını 3’üncü kez hobi meraklıları için açtı.

‘Büyükler’ bu festival ile ‘oyuncaklar’ına kavuştu

İSTANBUL,(DHA) - Türkiye’nin tek hobi ve aktivite festivali Big Boyz Festival kapılarını 3’üncü kez hobi meraklıları için açtı.

‘Büyüklere oyuncaklar’ konseptiyle düzenlenen ve yarın da devam edecek olan festivale gelen misafirler hayallerindeki aracı, tekneyi ya da motosikleti inceleyip, drone, maket uçak gibi oyuncakları test ederken, diğer yandan festival bünyesinde bulunan markalardan alışveriş yapabilme fırsatı yakaladı.

Eğlenceli partilere ve renkli konserlere de ev sahipliği yapacak İstanbul Kemer Country Club’taki festivalin ilk gününde DJ performanslarının yanı sıra müzik grubu Yüksek Sadakat misafirleri coşturmak için alandaki yerini aldı. Stuntrider şovuyla Birkan Polat ise motorsiklet tutkunlarının nabızlarını yükseltti.

Sektörün önde gelen markalarını ve hobi severleri tek çatı altında toplayan festivalde, yaklaşık 60 yıldır dünyanın en iyi arazi araçlarından bir olarak kabul edilen Mercedes-Benz’in Unimog’u ile İngiliz zanaatkârlığını en ince detaylarıyla gözler önüne seren Lotus Car ziyaretçilerin deneyimlemesine sunuldu.

Festivale ilişkin bilgilendirmede bulunan Alice İstanbul’un Kurucusu Tolga Alişoğlu, “Festival, büyüklere oyuncaklar konseptiyle ortaya çıkan bir hobi ve aktivite festivali. Aktivite arayışında olanlar veya hobisini hayatın merkezine koyan insanların buluştuğu bir kulüp havasında geçen festival. İnsanların kent yaşamının verdiği yoğunluktan kurtularak farklı hobiler elde etmelerini, yeni teknolojilerle tanışmalarını ve doyasıya eğlenmelerini istiyoruz” dedi.

100’E YAKIN ETKİNLİK VAR

İlk gün katılımının güzel olduğunu ifade eden Tolga Alişoğlu, “İnsanlar İstanbul’un her yerinden motosikletler, büyük arabalar ve farklı araçlarla festival alanına geliyor. Hobi ve aktivitesinin peşinde olanlar kadın-erkek demeden festival alanında. Doyasıya eğleniyorlar. Yüksek Sadakat ve DJ Burak Yeter konseri gibi farklı etkinliklerimiz var. İnsanlar belki de hayatlarında ilk defa gördükleri arazi araçlarını burada kullanacaklar. İnanılmaz keyifli uzaktan kumandalı iş makinelerini, tekneleri kullanabilecekler. Kaykay yapabilecek, motosiklete binebilecekler. 100’e yakın birçok farklı etkinlik katılımcıları bekliyor” diye konuştu.

İstanbul Kemer Country Club’taki etkinliğe gelen misafirler çok keyifli bir gün geçirdiklerini söylediler.

Festival, yarın da birçok etkinlikle devam edecek.

‘Büyükler’ bu festival ile ‘oyuncaklar’ına kavuştu‘Büyükler’ bu festival ile ‘oyuncaklar’ına kavuştu‘Büyükler’ bu festival ile ‘oyuncaklar’ına kavuştu‘Büyükler’ bu festival ile ‘oyuncaklar’ına kavuştu

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