‘Büyükler’ bu festival ile ‘oyuncaklar’ına kavuştu

İSTANBUL,(DHA) - Türkiye’nin tek hobi ve aktivite festivali Big Boyz Festival kapılarını 3’üncü kez hobi meraklıları için açtı.

‘Büyüklere oyuncaklar’ konseptiyle düzenlenen ve yarın da devam edecek olan festivale gelen misafirler hayallerindeki aracı, tekneyi ya da motosikleti inceleyip, drone, maket uçak gibi oyuncakları test ederken, diğer yandan festival bünyesinde bulunan markalardan alışveriş yapabilme fırsatı yakaladı.

Eğlenceli partilere ve renkli konserlere de ev sahipliği yapacak İstanbul Kemer Country Club’taki festivalin ilk gününde DJ performanslarının yanı sıra müzik grubu Yüksek Sadakat misafirleri coşturmak için alandaki yerini aldı. Stuntrider şovuyla Birkan Polat ise motorsiklet tutkunlarının nabızlarını yükseltti.

Sektörün önde gelen markalarını ve hobi severleri tek çatı altında toplayan festivalde, yaklaşık 60 yıldır dünyanın en iyi arazi araçlarından bir olarak kabul edilen Mercedes-Benz’in Unimog’u ile İngiliz zanaatkârlığını en ince detaylarıyla gözler önüne seren Lotus Car ziyaretçilerin deneyimlemesine sunuldu.