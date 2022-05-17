Büyüklerin bir bildiği varmış! En geleneksel ağrı kesici! Saç, tırnak ve cilt bakımı ondan sorulur: Kınanın faydaları nelerdir?

Kına sadece geleneksel Türk kültür ve adetlerinde olan yerinin yanı sıra sağlık açısından da çok faydalıdır. Büyüklerimizin yıllardan beri ellerine ve saçlarına kına yakmasının önemli bir nedeni var. Sağlık açısından kınanın faydaları saymakla bitmezken en önemli faydasının ise ağrı kesici özelliği olduğu ortaya çıktı. Tüm ağrılara karşı çok etkili olan kına, özellikle yanık izlerine karşı çok etkili. Yanık izini çok hızlı iyileştiren kınayı ağrı kesici niyetine kullanabilirsiniz.

Baş ağrısına daha çok kırmızı ve pembe renklerdeki kına çiçekleri iyi gelmektedir. Kına çiçekleri sirke ile karıştırılarak uygulandığında baş ağrısını kısa sürede ortadan kaldırabilir. Bunun dışında baş ağrısını kesmek için kınanın macun şeklinde uygulanması mümkündür.

KINANIN ŞAŞIRTICI FAYDALARI

Türk kültüründeki geleneksel yeri dışında vücuda uygulanan kınanın sağlık açısından olan faydaları şaşırtıyor. Kınanın en önemli faydası ağrı kesici özelliği olsa da tırnak, saç, cilt bakımı ve iltihaplara karşı çok önemli etkileri bulunmaktadır.

KINANIN CİLDE FAYDALARI

Kına, içeriğindekilerden ötürü ciltte meydana gelen dökülmeleri önler. Cilt hücrelerini korur ve ciltte kalınlaşmayı önler. Genelde hayvanlarla çok fazla temas olduğunda ortaya çıkan bir cilt hastalığı olan uyuz hastalığına karşı kına faydalıdır. Uyuz hastalığından etkilenen bölüme lapa halinde uygulanması sorunun ortadan kalkmasını sağlayabilir.

Kına yaygın olarak sivilce ve akne tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun dışında cildin veya derinin farklı bölgelerinde meydana gelen deri hastalıklarına karşı kına tedavi amaçlı olarak kullanılır.

KINANIN SAÇA FAYDALARI

Kına, saç dökülmesini önler. Düzenli olarak saça yakılan kına saç kırılmalarını önler ve saçları güçlendirir. Kınanın Ph değerini dengelemesi kepek sorunu ve saç derisinde kuruluğun ortadan kalkmasını sağlar. Kına, kepeğe karşı etkilidir. Kına saç çıkmasını teşvik eder, saç köklerinin sağlamlaşmasını sağlar.

KINANIN TIRNAKLARA FAYDASI

Tırnak tedavisinde kına yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle çatlama eğilimi olan tırnakları tedavi edici özelliği vardır. Kına lapa halinde tırnaklara uygulandığında kırılma eğilimi olan tırnak yapısının ortadan kalkmasını sağlayabilir. Hakiki yağ ve kına tozu karışımı kullanıldığında maksimum verim alınabilir.

İLTİHAPLARA KARŞI KULLANILABİLİR

Yanıklar için etkili bir şifa kaynağı olan kına aynı zamanda gargara yapıldığında dilde ya da ağız boşluğunda oluşan iltihap hastalıklarına iyi gelir. Pamukçuk hastalığını giderdiği düşünülür.

KINANIN DİĞER FAYDALARI

Alternatif tıp tarafından hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan kınanın ayrıca şu faydaları vardır:

Bal mumu ve gül yağı ile karıştırılarak uygulandığında kına sırt ağrılarına faydalı gelebilir.

Bazı kaynaklar cinsel isteği arttırdığını belirtmektedir.

Kına ayak tabanına uygulandığında, suçiçeği ve bazı göz hastalıklarına faydalı olduğu söylenmektedir.

Kınanın aynı zamanda etkili bir böcek kovucu olduğu düşünülmektedir.

Kına ayaklara uygulandığında ayaklarda meydana gelen mantar vakalarını ortadan kaldırabilir. Bunun yanında kafa derisine uygulandığında kafa derisi çıbanının oluşmasına engel olabilir.

Kınanın aynı zamanda temizleyici özelliği vardır, bu özelliğinden dolayı avuç içlerine yaygın olarak uygulanır.

Avuç içine uygulanan kınayı koklamak baş ağrısına iyi gelir.

Zeytinyağı ile karıştırılarak uygulanması kas sağlığına faydalıdır. Kınanın kas sağlığına faydalı olduğu eski çağlardan beri bilinir.

Anti bakteriyel özelliğinden dolayı kına genel anlamda enfeksiyon ve iltihap hastalıklarına karşı etkilidir.

Kına kısmen bazı kanser tümörlerinin gelişmesini önleyebilir.

Dalak sağlığına faydaları olduğu halen araştırılmaktadır. Son zamanlarda dalak sağlığı için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bazı kaynaklar kınanın spazmları azalttığını belirtmektedir.



