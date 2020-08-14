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  4. Büyüklüğü 20 santim ve et yiyor! ‘Çağaboğan’ çekirgesi görüntülendi

Büyüklüğü 20 santim ve et yiyor! ‘Çağaboğan’ çekirgesi görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2020 15:17 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, büyüklüğü ve etçil olması nedeniyle ‘Çağaboğan’ olarak bilinen Saga Ephippigera isimli çekirge görüntülendi.

Büyüklüğü 20 santim ve et yiyor! ‘Çağaboğan’ çekirgesi görüntülendi

Çekirge, Çelikhan Çat Baraj yolu üzerinde yürüyüş yapan kişiler tarafından görüntülendi. Yaklaşık 20 santim büyüklüğündeki çekirgeyi fark eden vatandaşlar cep telefonuyla çekirgeyi görüntüledi.

Daha önce Türkiye’nin farklı bölgelerinde de görülen etçil ’Çağaboğan’ çekirgenin fotoğraflarını çeken Hasan Gün, “Baraj yolunda yürüyüşe çıktığım sırada kaldırım kenarında sarı rengi ve kocaman boyutuyla duran çekirgeyi görünce şaşırdım. Daha önce gördüğüm çekirgelerden farklı ve büyük olan çekirgeyi internetten araştırdığımda ‘Çağaboğan’ olduğunu öğrendim” dedi.

(İHA)

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