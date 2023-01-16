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'Büyüklüğü 8'in üzerinde olabilir' Uzman isimden korkutan deprem uyarısı: Türkiye'de tsunami tehlikesinin yaşanabileceği yer...

16.01.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde depremler yeniden Türkiye'nin gündeminde. Farklı illerde meydana gelen sarsıntıların başka depremlerin habercisi olup olmayacağı merak edilirken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan'dan önemli bir uyarı geldi. Türkiye'de tsunami tehlikesinin yaşanabileceği en yüksek riskli yerlerden birisinin Edremit Fayı olduğunu söyleyen Aykan, 8’in üzerinde gerçekleşme ihtimali olan depremlere işaret etti.

'Büyüklüğü 8'in üzerinde olabilir' Uzman isimden korkutan deprem uyarısı: Türkiye'de tsunami tehlikesinin yaşanabileceği yer...

Türkiye'de depremler daima en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olurken belirli dönemlerde yaşanan şiddetli sarsıntılar sonrası bu depremlerin yeni bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceğine dair de araştırmalar artıyor. Bu nedenle uzmanlar, düzenli olarak faylarla ilgili bilgi verip uyarılarda bulunuyor. Son olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Türkiye’de tsunami tehlikesinin yaşanabileceği en yüksek riskli yerlerden birisine işaret eden Aykan, 8’in üzerinde gerçekleşme ihtimali olan depremleri de açıkladı. İşte detaylar...

"DEPREMLER DENİZİ"

"Ege Denizi’nin geçmişte yaşanan depremler nedeniyle ’depremler denizi’ olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" diyen Aykan, "Midilli Adası’nı yaklaşık K45D doğrultusunda kesen sağ yanal doğrultu atımlı fayın üzerinde 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ege Denizi’nde 7 Ocak’ta Midilli Adasında 5 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. 10 Ocak’ta, Girit Adası’nın kuzey doğusunda 4,4 büyüklükte Helen yayı olarak adlandırılan Dalma Batma Zonu üzerinde deprem meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldan beri Grit Adası yakınlarında sürekli bir deprem aktivitesi var. Girit Adası’nın güneyinden KKTC’ye uzanan Helen Dalma Batma Zonu var. Bu zon, Afrika Levhası’nın Anadolu Levhası’nın altına daldığı bir zondur. KKTC’ye kadar uzanan Helen Yayı, büyük ölçekli bir faydır ve uzun süredir çeşitli depremler üretmektedir" ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE'DE TSUNAMİ TEHLİKESİNİN YAŞANABİLECEĞİ EN YÜKSEK RİSKLİ YERLERDEN"

Aykan, "Helen Dalma Batma Zonu’nun bulunduğu yere dikkat edilmeli. Genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’de Kuzey Anadolu Fayı’nın çok tehlikeli olduğu belirtiliyor ancak Helen Dalma-Batma Zonu’na da bir o kadar dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bölge çok tehlikeli ve potansiyel olarak çok büyük depremler oluşturabilir, tsunamiler oluşturabilir. Buradaki depremlerin 8’in üzerinde gerçekleşme ihtimali var. Tarihsel dönemlerde Helen Yayı içerisinde, MS 365 yılında büyüklüğü 8,5 olarak tahmin edilen bir deprem meydana gelmiş ve burada tsunami oluşturmuştur. Yapılan çalışmalara göre depremsellik açısından en aktif yerin, Helen Yayı üzerinde olduğunu biliyoruz. İki levhanın dalma-batma zonunun üzerinde yer alması ve bu nedenle tsunamiden etkilenmesi nedenleriyle, Türkiye’de tsunami tehlikesinin yaşanabileceği en yüksek riskli yerlerden birisidir" dedi.

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"TETİKLEME İHTİMALİ VAR"

Edremit Fayı’na dikkat çeken Aykan, "10 Ocak’ta merkez üssü Midilli olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Midilli Fayı, boydan boya Edremit Körfezi’ne çıkmaktadır. Midilli Adası’ndaki fayın karşısında Edremit Fayı var. Edremit Fayı’nın doğudaki segmenti 1944’te 6,8’lik deprem üretmiş olup, tsunami de yaşanmıştı. Ayrıca bu deprem ile 37 kilometrelik bir yüzey kırığı oluşmuş, can ve mal kayıpları yaşanmış. Midilli Adası kuzeyinde meydana gelen depremlerin Edremit Fayı’nın özellikle Altınoluk segmentini tetikleme ihtimali var" diye konuştu. (İHA)

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