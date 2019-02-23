HABER

Büyükorhan süt birliğinde başkan değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

Büyükorhan Süt Üreticileri Birliği olağan genel kurulu yapıldı.İlçe merkezinde yapılan seçimli genel kurulda, mevcut başkan Bayram Turhan tekrardan aday olmadı ve Güner Kadir başkanlığa seçildi.520 üyesi bulunan birliğin genel kuruluna 200 üye katıldı.

Büyükorhan süt birliğinde başkan değişti

Büyükorhan Süt Üreticileri Birliği olağan genel kurulu yapıldı.
İlçe merkezinde yapılan seçimli genel kurulda, mevcut başkan Bayram Turhan tekrardan aday olmadı ve Güner Kadir başkanlığa seçildi.
520 üyesi bulunan birliğin genel kuruluna 200 üye katıldı. Toplam 12 gündem maddesinin görüşüldüğü genel kurulun sonunda seçim yapıldı. Yönetim için tek liste olan seçimde, 75 üye oy kullandı.
Oylamanın sonunda, tek liste olarak seçime giren Güner Kadir’in listesinden yeni yönetim oluştu.
Büyükorhan Süt Üreticileri Birliği Güner Kadir Başkanlığında, Ramazan Çol, Ramazan Balı, Emrullah Hazar, Şaban Uyar, Mehmet Ali Yavuz, Cengiz Şaşkın’dan oluştu.

Büyükorhan süt birliğinde başkan değişti

Büyükorhan süt birliğinde başkan değişti

Büyükorhan süt birliğinde başkan değişti

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Onlarca sürücü Kazdağları'nda mahsur kaldıOnlarca sürücü Kazdağları'nda mahsur kaldı
Özhaseki, Hizmet-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kuruluna katıldıÖzhaseki, Hizmet-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kuruluna katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de kamp yapan gencin korkunç ölümü

Kamp yapan gencin korkunç ölümü

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Onlarca sürücü Kazdağları'nda mahsur kaldı

Onlarca sürücü Kazdağları'nda mahsur kaldı

7'nci kez taşınacak Yusufeli sakinlerinin yeni yer heyecanı

7'nci kez taşınacak Yusufeli sakinlerinin yeni yer heyecanı

İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'nun ofisine iki kişi girip, evrakları karıştırmış! Flaş iddia: Siyasi hırsızlık

İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'na hırsız şoku!

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.