Büyükorhanlı öğrenciler Romanya’da

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesisi’nden 14 öğrenci, Avrupa Birliği projesi dahilinde Avusturya’nın ardından Romanya’da staj yapıyor.

Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin ’Avrupa’da Mesleki Eğitim Stajı’ projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından uygun bulunarak hibe desteği almaya hak kazandı. 14 öğrenciye yönelik olarak başlatılan bu projede metal bölümü öğrencileri ilk olarak Avusturya’nın ardından şimdi de Romanya’da staj görüyor. Öğrencilere bu stajda metal bölümü öğretmeni Kemal Kök ve Okul Müdürü Abdullah Ateş refakat ediyor.

Abdullah Ateş, mesleki ve teknik eğitimde iş gücü talebinin her geçen gün artmakta olduğuna dikkat çekerek, "Bu bakımdan projemiz daha da önemli hale gelmiştir. Bunlarla beraber öğrencilerimizin staj çalışmaları yanında Avrupa’da farklı kültür, sosyal yapı ve tarihi geçmişlerini tanıma fırsatı buluyor" dedi.



