Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, bebeklerde ve küçük çocuklarda hayatı tehdit eden hastalıklara neden olan et ürünlerinde kullanılan katkılar ile ilgili bir açıklama yaptı.

Tüketicilerin et ürünleri alışverişi yaparken dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Büyüközer, "Batılı ülkelerde bazı şirketler artık ’nitrit-free’ ve ’nitrat-free’ et ürünlerini, çok daha sağlıklı alternatifler olarak sunuyorlar, ancak bu ürünleri bulmak zor ve sadece sağlıklı gıda mağazalarında ya da organik bakkallarda bulunuyor. Et ürünleri için alışveriş yaparken tüketiciler ’Nitrit-free’ ya da ’Nitrat-free’ etiketlerine bakmalıdırlar. Bu mağaza ve bakkallarda sodyum nitrit ile hazırlanan et ürünlerini hemen hemen hiçbir zaman bulamazsınız. Bu durum Türkiye’de tam aksine seyrediyor. Bütün marketlerde satılan et ürünleri nitrit nitrat içermektedir. Ancak Halal Dunya Marketlerinde nitritsiz et ürünlerini bulabilirsiniz" dedi.