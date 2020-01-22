Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "Domuzla bulaştırılmış bir hayat sistemi içindeyiz." dedi.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer Son zamanlarda sıkça gündeme gelen tağşişli gıdalar ile ilgili açıklama yaptı. Büyüközer; domuz derisi, iç yağı, kılı, kollageni, kemikleri, bağırsakları, karaciğeri, pankreası, kalp kapakçığı kullanılarak yapılmış eşyalardan, gıdalardan, ilaçlardan, kozmetiklerden ve katkı maddelerinden haberdar olunması gerektiğini söyleyerek, "Domuzla bulaştırılmış bir hayat sistemi içindeyiz." dedi.

Domuzun derisi, kılı, kemiği ve iç organları nerelerde kullanılır?

Birçok Müslümanın domuz derisinden yapılmış bir ceketi, bir ayakkabıyı, bir el çantasını, bir bel kemerini veya herhangi bir deri mamulünü, hele hele market raflarında cicili bicili ambalajları içerisinde olan ve her gün çoluk çocuk tükettikleri hazır gıdaları, kozmetik ürünlerini ve tedavi olmak için aldıkları ilaçları kullandığından habersiz bulunduğunu söyleyen GİMDES Başkanı Büyüközer, "Birçok vesilelerle tespit ettik ki insanlarımızın çoğunluğu yediği, içtiği, giydiği, kullandığı eşyalar hakkında bilgi sahibi değil, işin kötüsü birçok insanımız ilgi de duymuyor. Bu sebeple, bu eşyaları tekrar tekrar tükettiklerini ve kullandıklarını görüyoruz. Hayal ediyoruz ki birçok cami, birçok merkez ve birçok kutsal mekânda, evlerde, iş yerlerinde necaset yağıyor. Buralarda yaşayan insanların duaları nasıl kabul edilebilir? Bu durumda olanlardan birinin siz olabileceğinizi düşünebiliyor musunuz? Ayakkabıların görünen tüm deri süetleri ve içlerinde kullanılan astarlar. Deri ceketler, dizlik, dirseklik ve bel kemerleri, deri mantoları, deri pantolonları. Hanım ve erkek çanta ve cüzdanları derileri, ya da astarları, deri koltuk ve mobilyaları domuz derisinden yapılmış olabilir. Gıda sanayinde, un üretim tesislerindeki kıl fırçalarda, pastanelerde ve evlerde fırın ürünlerinin üzerilerine yağ, yumurta sürme fırçalarında, traş fırçalarında çoğunlukla domuz kılı kullanılmaktadır. Kozmetikte kullanılan birçok fırçalarda domuz kılı karşımıza çıkmaktadır. Yağlı boya ve badana fırçaları domuz kılından yapılmaktadır." dedi.