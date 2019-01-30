Büyüközer: “Farkında olmadan nüfus planlamasına tabi tutuluyoruz”

"Biz aşıya karşı değiliz" Sözlerinin başında aşıya karşı olmadıklarını belirten Dr. Büyüközer, "Biz beynelminel ilaç mafyasının elinde olduğunu düşündüğümüz bu ithal ilaç ve aşılara karşı temkinli yaklaşmak zorunda olduğumuzu söylüyoruz. Bugün bir gerçek var ki mevut aşı sistemi başta Amerika olmak üzere bütün dünyada tartışılmaktadır. Mevcut aşılar üzerinde tüm dünya kamuoyunda ciddi bir güvensizlik ortamı meydana gelmiştir. Ana karnından, ölümüne kadar insanoğluna dayatılmaya çalışılan aşılar ve GDO’lu ürünler üzerinde bugüne kadar sayısız yazılarımızı yayınladık. Bu belaları üzerimizden kaldırıncaya kadar da yazmaya devam edeceğiz Allah’ın izni ile" ifadelerine yer verdi.

"Açlıkla tehdit ediyorlar" Yerli tohumu kalmayan ve üretim yapacak tohumu dışarıdan almak zorunda kalan ülkelerin açlıkla tehdit edildiğini kaydeden Büyüközer, yaşadığı bir olayı hatırlatarak, "On yıl önce şöyle bir hatıram olmuştu. Bir kardeşimize kız istemek için Şanlıurfaya gitmiştik. İsteyeceğimiz kız bir aşiretin ağasının kızı idi. Evlerine vardık, tanışma faslından sonra sohbete daldık. Ağa anlatıyor. GAP projesi ile sulu ziraat yapmaya başladık. Geçimimiz gayet iyi olmuştu. Bir müddet sonra yerli firma burada bir salça fabrikası kurdu, ortağı da İsrail idi. Tarlalarımızı yüksek fiyatlarla beş yıllığına kiraladı. İşimize geldi bu kadar toplu parayı görmemiştik. Kiraladıkları arazilerimize kendi domates tohumlarından başka tohum ekmediler. Kiralamayı kabul etmeyen çiftçinin yetiştirdiği domatesi almadılar. Kendi tohumlarını da vermediler. İlk anda tarlasını kiralamaya vermeyen çiftçileri de bu oyunla zaman içerisinde ele geçirdiler. Beş yıl sonra da kiralamayı durdurdular. Beş yıl boyunca ekim yapmadığımız, sağda solda başka işler yaptığımız için çoğumuz çiftçilik özelliğimizi kaybettik. Devam etmeye çalışanlarımız bir gördüler ki toprağımızın kalitesini de bozmuşlar. Bu yanlış uygulamamızdan dolayı çok sıkıntı çektik, çok pişman olduk. Ama çaresiz kaldık" dedi.

"Güç oyunları devam ediyor" Dünyaca ünlü bir firmanın yaptığı olaydan bahseden Büyüközer, "3-4 sene önce yaşadığımız bir olayı zikretmeliyim. Azerbaycan’dan bir tavuk firması GİMDES’ten helal ve tayyib sertifika almak istedi. Prosedürümüz gereği denetim heyetimiz Azerbaycan’a gitti. Kesimhanenin denetiminden sonra tavukların yetiştirildiği çiftliklere gidildi. Tavuklara verilen yemler incelendi. Azerbaycan ülkesine GDO’lu ürün sokmayan nadir ülkelerden biri olmasına rağmen Mısırdan da numune alınarak İstanbul’a getirildi. GDO testi için ilgili laboratuvara numune gönderildi. Tam o esnada Türkiye’den bir telefon geldi. Telefondaki ses küstah bir eda ile. Aldığımız numuneyi ne yapacağımızı sorguladı. Gereken cevabı verdik. Bu sefer, "Size yanlış numune vermişler, doğru numuneyi firma size gönderecek". Biz cevaben biz doğru numune aldık, siz ne karışıyorsunuz, siz kimsiniz? deyince dünyaca ünlü bir firmanın Türkiye temsilcisi olduğunu belirtti ve bizi tehdit etmeye başladı. Gereken cevabı verdikten sonra telefonu kapattık. Neticede tahliller yapıldı ve mısırlar GDO’lu çıktı. Demek ki o şirket Azerbaycan’a girmesi yasak olduğu halde sahtekarlık yaparak firmamıza GDO’lu mısır tohumu satmıştı" ifadelerini kullandı.

"Nüfus artış oranı yüzde 4,5’lerden yüzde 2’lere düşmesinin sebepleri incelenmelidir"

Bugün marketlerde sunulan gıda maddelerinin üretiminde çoğu sağlığa, nesillere zararlı, dinimize göre de haram olabilen 4 bin 500 çeşit katkı maddesi kullanıldığını hatırlatan Büyüközer, sözlerine şöyle devam etti: "1950’li yıllarda mis gibi tereyağımızı piyasalardan toplayarak yerine margarinlerini soktular. 1960’lı yıllarda 2 kişi güya Avrupa’ya zeytin yağımızı ihraç ediyorlar diye makine yağı karıştırılmış yağ göndererek mis gibi zeytinyağımızı lekeleyerek içte ve dışta tüketimini durdurdular. Yılların emeği ile yetiştirilmiş zeytin ağaçları kurudu. İşte o esnada bizi tehdit eden o şirket patentli Amerika GDO’lu soya yağını, GDO’lu kanola yağını alternatif yağlar olarak sundu. Protein ihtiyacımızı da soya unu ile hallettiler. Daha önceden yıllık nüfus artış oranımız yüzde 4,5’larda iken bugün yüzde 2’lere düşmesinin sebeplerini yeniden incelemeliyiz".

"Devlet büyükleri haksız rekabetin önüne geçmelidir"

Devleti yöneten siyaset büyüklerine seslenen Dr. Büyüközer, "Mademki demokrasi ile yönetiliyoruz, bu çok önemli konuda halkımıza soralım. Aşılarda zorlamayı istiyor mu? İstemiyor mu? GDO’lu ürün istiyor mu istemiyor mu? Aşıların ve GDO’lu ürünlerin bütün dünyada ipliği pazara çıktığı için biz inanıyoruz ki bu konuda halkımız kendi sağlığı ve inancı için en bilinçli cevabı verecektir. Piyasalarımızda da fiyatlar GDO’suz şartlara göre oluşacağı için haksız rekabet oluşmayacaktır. Böylece bu anlamsız didişme de bitmiş olacaktır. Aksi halde bu didişme bu kavga daha büyük boyutlara çıkabilecektir. Çünkü, devlet, bilinçli eleman yetersizliği sebebi ile, verdiği sözü yerine getiremiyor. Piyasa ise gayri meşru kazanç hırsı ile gözü dönmüş bir sürü eşkıya ile dolu. Hem aşı sat para kazan, hem insanları kısırlaştırıp nüfus planlamasını sağla, hem GDO’lu tohum sat para kazan, hem o doğal olmayan tohumlarla hasta et ilaç sat para kazan, hem de bir devleti aç bırakmakla tehdit edebileceğin koz elinde olsun... Ne kadar garantili bir iş değil mi?" dedi.

