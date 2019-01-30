HABER

Büyükşehir AKOM ’Hızır’ gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 10:00 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri Salıpazarı’nda kalp hastası, Asarcık’ta böbrek hastası, Ladik’te ise donmak üzere olan muhtarı kurtararak hastaneye yetiştirdi.AKOM ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar yağışının etkisi altında kalan bölgelerde seferber olmayı sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri Salıpazarı’nda kalp hastası, Asarcık’ta böbrek hastası, Ladik’te ise donmak üzere olan muhtarı kurtararak hastaneye yetiştirdi.
AKOM ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar yağışının etkisi altında kalan bölgelerde seferber olmayı sürdürüyor. Ekipler, önceki ve dün gece, kardan kapanan yolları açmanın yanı sıra 3 vatandaşın hayatını kurtardı. Başkan Zihni Şahin, "Fedakarca çalışan ekiplerimizi kutluyorum" dedi.

Kalp hastası hastaneye yetiştirildi
Özellikle iç kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bölgede adeta seferberlik ilan eden Samsun Büyükşehir Belediyesi AKOM ile Fen İşleri Dairesine bağlı ekipler, sadece kardan kapanan yolları açmakla kalmıyor, mağdur durumda kalan ve hayati tehlike geçiren vatandaşların imdadına da ’Hızır’ gibi yetişiyor. AKOM’a bağlı ekipler önceki gece ilk olarak, Salıpazarı ilçesi Çağlayan Geyik Boyu mevkisinde kalp rahatsızlığı bulunan ve kriz geçirmekte olan 56 yaşındaki hasta için seferber oldu. Ekipler, 2 traktör, 1 greyder ve 1 4x4 araçla saatler süren çalışma sonrası vatandaşı evinden alarak ilçe merkezine ulaştırdı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Otomobilde mahsur kalanlara müdahale
AKOM ekipleri önceki gece ayrıca Kavak ilçesi Yenigün Mahallesi’nde yolda mahsur kalan otomobildeki hastayı kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim ederken İlkadım ilçesinde Bilmece Mahallesi mevkisinde aşırı buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan 4 otomobil ve içindeki ailelere de yardım elini uzattı. Ekipler, Asarcık ve Canik ilçelerinde de 2 hastaya ulaşarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Muhtarı donmaktan kurtardılar
AKOM ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri dün gece de Asarcık ilçesi Yayla Mahallesi’nde böbrek hastası olan ve rahatsızlanan vatandaşı iş makinesi ile kurtararak ilçe devlet hastanesine götürdü. Ekipler ayrıca, Ladik’te Alanyurt Mahallesi Muhtarı Kasım Türkmen ve 1 kişiyi donmaktan kurtardı.

Başkan şahin: “Teşekkür ediyorum”
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AKOM ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 24 saat göreve hazır olduklarını, 0850 333 55 55 nolu çağrı merkezinden vatandaşların ihbarlarını alarak anında müdahale ettiklerini açıkladı. Zihni Şahin, "Kötü hava koşulları, ağır kış şartları nedeniyle seferber ettiğimiz ekiplerimiz fedakarca gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürmektedir. Ekiplerimiz sadece kapanan yolları açmakla kalmayıp özellikle hasta vatandaşlarımıza anında el uzatarak hastanelere yetiştirilmeleri sağlamaktadır. Tüm ekiplerimize, ayrıca bizlerle işbirliği yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Büyükşehir AKOM ’Hızır’ gibi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı! 'Ne yapıyorsunuz?' sorusuna yanıt alamayınca...

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!

Başkentte komutanlığa operasyon!

Başkentte komutanlığa operasyon!

İstanbul Maltepe'de ortalık karıştı!

Ortalık karıştı! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul Aksaray'da 'Fight Club' filmini aratmayan kavga!

Kimi izledi kimi tezahürat yaptı! Filmleri aratmaya kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.