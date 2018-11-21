Büyükşehir anketinden Maltepe için Ali Kılıç çıktı  

İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve ilçeleri kapsayan kamuoyu araştırması sonuçlarına göre Maltepe’de, tüm siyasi partilerin seçmenlerinden destek alan Belediye Başkanı Ali Kılıç, tek isim olarak ön plana çıktı. Ankette Kılıç’ı başarılı bulanların oranı yüzde 53 olurken, yüzde 56.4’ü de yeniden Kılıç'a oy vereceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 22 bin 394 kişiyle yüz yüze görüşme metodu ile yapılan ve İstanbul’daki 39 ilçenin yerel yönetimlerinin değerlendirildiği araştırmada katılımcılara, belediye başkanlarının bilinirliği, belediye hizmetlerinden memnuniyet, belediye hizmetlerinin başarı düzeyi ve oy tercihleri soruldu. Araştırmaya göre İstanbul’daki 14 CHP’li belediye arasında en başarılı belediyeler Maltepe, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Sarıyer olarak sıralandı. Ankette, 'Önümüzdeki ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde başkan olarak kimi görmek istersiniz?' sorusuna Maltepe’de sadece Ali Kılıç’ın adı ön plana çıkarken, yüzde 56.4’ü de Kılıç’a yeniden oy vereceğini kaydetti.