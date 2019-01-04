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Büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu! CHP'de kritik gün...

SEÇİM HABERLERİ  | 04.01.2019 15:13 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4'ü büyükşehir olmak üzere 102 belediye başkan adayı daha belli oldu. CHP Parti Meclisi'nde alınan karara göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Öztunç ve Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nurettin Beyaz oldu.

Büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu! CHP'de kritik gün...

CHP'de, MYK'nın ardından Parti Meclisi toplandı ve CHP'de 531 adayın ardından 102 aday daha belirlendi. Belirlenen şehirler arasında 4 büyükşehir de yer alıyor.

Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey aday gösterildi. Mersin'de kulislerde eski milletvekili Serdal Kuyucu'nun ismi geçiyordu fakat bugün MYK'da sürpriz bir değişiklik yapıldı. Mersin'de eski milletvekillerinden Vahap Seçer aday gösterildi.

Kahramanmaraş'ta milletvekili Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Iğdır'da Sözen Sayar aday gösterildi.

GÖZLER İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYINDA

Gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayında. İzmir ve İstanbul ilçeleri belediye başkan adaylarının Ocak ayı içerisinde yapılacak Parti Meclisi toplantısıyla belirlenmesi bekleniyor.

Büyükşehirler:

BURSA - MUSTAFA BOZBEY(Nilüfer Belediye Başkanı)
MERSİN - VAHAP SEÇER(Eski Milletvekili)
KAHRAMANMARAŞ - ALİ ÖZTUNÇ(Milletvekili)
VAN - NURETTİN BEYAZ (CHP Muradiye İlçe Başkanı)

İller:

IĞDIR - SÖZER SAYAN
KÜTAHYA - EYÜP KAHVECİ


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
şimdiden hayırlı olsun MUSTAFA BOZBEY...
mustafa bozbey BURSA ya Hayirli olsun inşaallah
AK partide partili devlet adamına yakışmayan bir anayasal ihlal var, halk olarak bizlerde yasaları ihlal etme şansına sahip olmak istiyoruz ve bu adaletsizliğe yazımla itiraz ve isyan ediyorum.
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