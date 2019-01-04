Büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu! CHP'de kritik gün...

CHP'de, MYK'nın ardından Parti Meclisi toplandı ve CHP'de 531 adayın ardından 102 aday daha belirlendi. Belirlenen şehirler arasında 4 büyükşehir de yer alıyor.

Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey aday gösterildi. Mersin'de kulislerde eski milletvekili Serdal Kuyucu'nun ismi geçiyordu fakat bugün MYK'da sürpriz bir değişiklik yapıldı. Mersin'de eski milletvekillerinden Vahap Seçer aday gösterildi.

Kahramanmaraş'ta milletvekili Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Iğdır'da Sözen Sayar aday gösterildi.

GÖZLER İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYINDA

Gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayında. İzmir ve İstanbul ilçeleri belediye başkan adaylarının Ocak ayı içerisinde yapılacak Parti Meclisi toplantısıyla belirlenmesi bekleniyor.

Büyükşehirler:

BURSA - MUSTAFA BOZBEY(Nilüfer Belediye Başkanı)

MERSİN - VAHAP SEÇER(Eski Milletvekili)

KAHRAMANMARAŞ - ALİ ÖZTUNÇ(Milletvekili)

VAN - NURETTİN BEYAZ (CHP Muradiye İlçe Başkanı)

İller:

IĞDIR - SÖZER SAYAN

KÜTAHYA - EYÜP KAHVECİ



