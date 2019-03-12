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Büyükşehir belediye başkan adayları projelerini anlattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

Mersin büyükşehir belediye başkan adayları, Toros Üniversitesinde gerçekleştirilen "Mersin Kent Zirvesi"nde projeleri konusunda bilgi verdi - Cumhur İttifakı'nın MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna: - "Siyasetimizi makam, mevki adına yapmıyoruz. Omurgalı, tertemiz bir siyasetle yolumuza devam ediyoruz" - CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer: - "Benim için seçimi kazanmaktan öte, belediye başkanı olduğum süreçten sonra neler yapacağım çok önemli. Benim omuzlarımdaki yük bu"

MERSİN (AA) - Mersin büyükşehir belediye başkan adayları, Toros Üniversitesinde gerçekleştirilen "Mersin Kent Zirvesi"nde projelerini anlattı.

Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEYAM) tarafından üniversitenin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye Cumhur İttifakı'nın MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer ve Demokrat Parti (DP) Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ayfer Yılmaz katıldı.

Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, yaptığı konuşmada, bir ilke imza atıp adayları bir araya getirdiklerini söyledi.

Üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın gibi bilimsel araştırmaların yanı sıra topluma katkı sunma gibi sorumluluklarının da bulunduğunu vurgulayan Korkmazyürek, "Bu kapsamda yerel yöneticilerimizi seçeceğimiz bu dönemde Mersin halkı ve üniversitemiz gençliğini belediye başkan adaylarımızla bir araya getirdik." dedi.

Demokrat Parti (DP) Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ayfer Yılmaz, öğrencilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu seçimlerin Mersin için çok önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz benden öne Burhanettin Kocamaz adaydı. Bir şekilde içeriden başlayıp yukarıya kadar bir üst akılla bir demokrasi ayıbı yaşadık. Demokrasi en iyi idare şekli olduğuna göre elinizde kalan bir sandık demokrasisi var. Orada da bir başkan adayının seçilme hakkının elinden alınması ve siz Mersinlilerin seçme hakkını elden alması... İşte bu nedenle 31 Mart seçimlerine 28 gün kala Demokrat Parti adına sizler için büyük bir mücadele için yola çıktım."

Yılmaz, seçilmesi durumunda hayata geçireceği projelere ilişkin de bilgi verdi.

- "Siyasetimizi makam, mevki adına yapmıyoruz"

Cumhur İttifakı'nın MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna da demokrasinin çok güzel bir şey olduğunu söyledi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takviminde adayların ne yapacağının yazılı olduğuna işaret eden Tuna, "Zamanını geçirip, aday olamayıp, ondan sonra bu suçu da kişisel olarak benim üzerimden 'kumpas yapıldı' denmesini kınıyorum. Siyaset yaptığınız insana güvenmiyorsanız, onunla yol yürümeyeceksin. Şayet güvenmiyorsanız sağlam bir adamınızı yanına koyup, yaptıracaksınız. Vahap Bey bir gün önceden vermiş başvurusunu, ben de bir gün önceden verdim." şeklinde konuştu.

"Zamanını geçirip oradan isim olarak da 'benim üstüme kumpas kuruldu' diyerek adımı koymak benim kişisel haklarıma tecavüzdür." diyen Tuna, bunu kınadığını kaydetti.

Tuna, "Siyasetimizi makam, mevki adına yapmıyoruz. Omurgalı, tertemiz bir siyasetle yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediyesinde çok büyük hizmetler yaptıklarını söyleyen Tuna, seçilmesi halinde bu hizmetleri büyükşehire taşıyacaklarını kaydetti.

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer de demokrasinin bir toplumun vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

Yerel seçimlere sayılı günler kaldığını anımsatan Seçer, şöyle konuştu:

"160'dan fazla projemiz var ve bunları başkanlığım döneminde birer birer hayata geçireceğiz. Benim için seçim kazanmaktan öte, belediye başkanı olduğum süreçten sonra neler yapacağım çok önemli. Benim omuzlarımdaki yük bu. Önemli bir seçim. Bizlerin yükü sadece kendi seçmen tabanımız değil. Hangi siyasi partiden olursa olsun bütün seçmenlerimizin bize göstereceği teveccühle seçileceğimiz için yükümüz çok daha fazla ağır olacak."

Seçer, daha sonra kentte gerçekleştirmek istediği projeleri detaylı bir şekilde anlattı.

Adaylar, konuşmalarının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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