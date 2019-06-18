Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i Halk Evi’nde ziyaret etti. Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette, iki başkan da ortak hedefin Bursa’ya hizmet olduğunu vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile Nilüfer Belediye Meclisi’nin Cumhuriyet Halk Partili ve AK Partili Üyeleri de hazır bulundu. Sıcak bir sohbetin gerçekleştiği ziyarette, Bursa ve Nilüfer için yapılacak ortak çalışmalar ele alındı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e yeni görevinde başarılar dileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Daha önce de bu kurumun çatısı altında başkan yardımcısı olarak bulunmuş tecrübeli bir isim olan Turgay Erdem ve ekibine başarılar diliyorum. Nilüfer Belediyesi olarak yapacakları uygulamalarla ve beraberinde birlikte yapacağımız çalışmalarla şehrimizi daha yaşanabilir kılmak adına elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Farklı siyasi partiler aracılığıyla seçilmiş olabiliriz, farklı zamanlarda farklı yaklaşımlar, değerlendirmeler olacaktır ama özünde hepimiz Bursa’da yaşıyoruz. Bursa’nın menfaatleri, geleceği, imarı, ulaşımı ve yaşanabilir bir şehir olması hepimiz için kaçınılmaz bir gerçek. Hepimizin derdi ve heyecanı budur” dedi.

"Bu tür ziyaretler daha sık olmalı"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın, ilçe belediye başkanlarını yerinde ziyaret etmeleri ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaları önemli. Bursa’nın sorunlarıyla ilgili çalışmalara birlikte katkı sağlamak için dilerim daha sık bir araya geliriz. Bu dönemde, bu ilişkileri daha da sıkı sürdüreceğimize inanıyorum. Daha önce Büyükşehir Belediyesi’nde birlikte çalıştık. Dolayısıyla kendisinin bu konulara ne kadar açık olduğunu biliyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Alinur Aktaş’a günün anısına çini vazo hediye etti.