HABER

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 09:59 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i Halk Evi’nde ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i Halk Evi’nde ziyaret etti. Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette, iki başkan da ortak hedefin Bursa’ya hizmet olduğunu vurguladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile Nilüfer Belediye Meclisi’nin Cumhuriyet Halk Partili ve AK Partili Üyeleri de hazır bulundu. Sıcak bir sohbetin gerçekleştiği ziyarette, Bursa ve Nilüfer için yapılacak ortak çalışmalar ele alındı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e yeni görevinde başarılar dileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Daha önce de bu kurumun çatısı altında başkan yardımcısı olarak bulunmuş tecrübeli bir isim olan Turgay Erdem ve ekibine başarılar diliyorum. Nilüfer Belediyesi olarak yapacakları uygulamalarla ve beraberinde birlikte yapacağımız çalışmalarla şehrimizi daha yaşanabilir kılmak adına elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Farklı siyasi partiler aracılığıyla seçilmiş olabiliriz, farklı zamanlarda farklı yaklaşımlar, değerlendirmeler olacaktır ama özünde hepimiz Bursa’da yaşıyoruz. Bursa’nın menfaatleri, geleceği, imarı, ulaşımı ve yaşanabilir bir şehir olması hepimiz için kaçınılmaz bir gerçek. Hepimizin derdi ve heyecanı budur” dedi.
"Bu tür ziyaretler daha sık olmalı"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın, ilçe belediye başkanlarını yerinde ziyaret etmeleri ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaları önemli. Bursa’nın sorunlarıyla ilgili çalışmalara birlikte katkı sağlamak için dilerim daha sık bir araya geliriz. Bu dönemde, bu ilişkileri daha da sıkı sürdüreceğimize inanıyorum. Daha önce Büyükşehir Belediyesi’nde birlikte çalıştık. Dolayısıyla kendisinin bu konulara ne kadar açık olduğunu biliyoruz” dedi.
Ziyaretin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Alinur Aktaş’a günün anısına çini vazo hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” ziyareti

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Ömer Çelik: Mursi’nin naaşından korkuyorlar

AK Parti'den açıklama: Naaşından korkuyorlar

Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu açıklaması

Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu açıklaması

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması

Son dakika: AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.