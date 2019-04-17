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Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi İl Birleştirme tutanağı verilerine göre fark 13 bin 729

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 16:40 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi İl Birleştirme tutanağı özetine göre CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı oy sayısı 4 milyon 169 bin 765 olarak belirlenirken AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın aldığı oy sayısı 4 milyon 156 bin 036 olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi İl Birleştirme tutanağı özetine göre CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı oy sayısı 4 milyon 169 bin 765 olarak belirlenirken AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın aldığı oy sayısı 4 milyon 156 bin 036 olarak belirlendi. Birleştirme tutanağında yer alan son verilere göre oy farkının ise 13 bin 729 olarak açıklandı.
Maltepe’de oyların yeniden sayılması işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte İl birleştirme tutanağı hazırlandı. Tutanakta yer alan son verilere göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın arasındaki oy farkı 13 bin 729 olarak açıklandı. CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı oy sayısı 4 milyon 169 bin 765 olarak belirlenirken AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın aldığı oy sayısı 4 milyon 156 bin 036 olarak belirlendi.
Tutanakta itiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı 5 bin 785 olarak belirtilirken geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplam sayısı ise 315 bin 248 şeklinde belirtildi.
Geçerli oy pusulalarının toplam sayısı ise 8 milyon 549 bin 838 şeklinde belirtildi.

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