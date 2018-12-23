HABER

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor: 1-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 15:41 | Son Güncelleme

STAT: Kazım Karabekir HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Alparslan Dedeş (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx) BB.ERZURUMSPOR: Sehic (xx)- Leo (xxx), Sunu (x) (dk.64 Lennart Thy (xx), Taylan (xx), Özer (xxx) (Dk.

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)

STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Alparslan Dedeş (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)
BB.ERZURUMSPOR: Sehic (xx)- Leo (xxx), Sunu (x) (dk.64 Lennart Thy (xx), Taylan (xx), Özer (xxx) (Dk. 81 Tshabalala (x), Tolga (xxx), Emrah (xxx) (Dk. 78 Erhan (x), Auremir (xx), İbrahim (xxx), Lokman (xx), Scuk (xx)
KAYSERİSPOR: Muammer (xx)- Lopes (x) (DK. 46. Levent (x), Şamil (xx), Bilal (xxx), Deniz (xx), Artem Kravetes (x)(DK.58. Varela (x), Chery (xxx), Sapunaru (xx) (Dk. 72 Asamoah Gyan (x), Kucher (xx), Kana Bıyık (xx), Atila (xx)
SARI KART: İbrahim, Lokman (BB. ERZURUMSPOR) Lopes, Chery, Sapunaru, Şamil, Deniz, Muammer (KAYSERİSPOR)
GOLLER: Dk. 45 Taylan (BB. ERZURUMSPOR) Dk. 28 Sapunaru (KAYSERİSPOR)

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Kayserispor'u ağırladı. Uzun bir dinlenme sonrası görev verilen Hüseyin Göçek'in görev yaptığı maçta ilk yarıda karşılıklı atılan goller sonucu belirledi ve maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İlk yarıda iki pozisyonda hakem VAR görüntülerini izledi.
10'uncu dakikada gelişen BB. Erzurumspor atağında İbrahim sağ kanattan ceza alanına girerken ortaladı. Yerden gelen toplu buluşan Taylan'ın şutu az farkla auta gitti.
14'üncü dakikada mavi-beyazlıların İbrahim'le geliştirdiği atağı durduran Kayseri rakip kaleye yüklendi. Kravets'le karşı karşıya kalan Sehic, topu kornere çeldi. Konuk ekibin korner atışı sonuçsuz kaldı.
28'inci dakikada Emrah'ın ortasında topla buluşan Özer'in yakın mesafeden attığı şut auta çıktı.
32'nci dakikada Kayserispor'un kazandığı korner atışında Chery'nin pasıyla buluşan Sapunaru düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.0-1
45'nci dakikada VAR görüntüleri sebebiyle 7 dakikalık uzatmanın ilk dakikasında Emrah'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza alanında iyi yükselen Taylan, kafa şutuyla topu ağlara gönderdi.1-1.
49'ncu dakikada BB. Erzurumspor'un atağında Emrah'ın ortasında kaleci Muammer topu elinden kaçırdı. Muammer son anda topu uzaklaştırınca mavi-beyazlılar, topun kale çizgisini geçtiği için gol itirazında bulundu. Hakem Hüseyin Göçek devam kararı verdi.
55'nci dakikada gol için rakip kaleye baskı kuran BB. Erzurumspor'da İbrahim'in ceza alanı içinde sert şutunda top az farkla üsten auta çıktı.
66'ncı dakikada Kayserispor ceza sahasına giren Thy, sert vurdu. Kaleci Muammer, bacakları arasından ağlara giden topu son anda kontrol etti.
74'ncü dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Atilla'nın ortasını BB Erzurumspor defansı ıska geçti. Kaleci Sehic'le karşı karşıya kalan Bilal, topa dokunamayınca atak autla bitti.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

PARTNER4 saatlik alışveriş4 saatlik alışveriş
'Sezar'ı av tüfeğiyle yaraladılar'Sezar'ı av tüfeğiyle yaraladılar
Karlar üzerinde kamp yaptılar, eğlendilerKarlar üzerinde kamp yaptılar, eğlendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı

Dev balığı gören bakakaldı!

Dev balık görenleri hayrete düşürdü!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (İstanbul için kar uyarısı)

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü!

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü!

Kılıçdaroğlu: Kubilay'ı katleden zihniyete karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

'Kubilay'ı katleden karanlık zihniyet...'

İstanbul Esenler'de halı sahada korku dolu anlar!

Halı sahada korku dolu anlar! İtfaiyeci...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.