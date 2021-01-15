YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı çalışmasını tamamladı

Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı çalışmasını tamamladı

15.01.2021 13:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Ocak 2021 ayının son oturumunda Denetim Kurulu üyeliklerine 5 isim seçildi.Mustafa Bayar başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem dışı olarak, Büyükşehir Belediyesine kanser taraması ve tıbbi amaçlı kullanmak üzere özel amaçlı römork, mobil muayene aracı ve mamografi aracının şartsız bağışlanmak üzere teklif gündeme alındı.Gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan’ın Emniyet Teşkilatı Vazife Mamulleri Şehitler Vakfı’nın Adana İl Başkanlığına atandığını duyurarak tebrik etti.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Ocak 2021 ayının son oturumunda Denetim Kurulu üyeliklerine 5 isim seçildi.
Mustafa Bayar başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem dışı olarak, Büyükşehir Belediyesine kanser taraması ve tıbbi amaçlı kullanmak üzere özel amaçlı römork, mobil muayene aracı ve mamografi aracının şartsız bağışlanmak üzere teklif gündeme alındı.
Gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan’ın Emniyet Teşkilatı Vazife Mamulleri Şehitler Vakfı’nın Adana İl Başkanlığına atandığını duyurarak tebrik etti. Demirdağ, “Belediyemizde çalışanlarından şikayetler aldık. Özellikle Muhtarlıklar Dairesi ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlıklarında çalışan, daha önce daire veya şube başkanlığı yapmış arkadaşlarımızın mesai bitiminde araçlarının, bagajlarının arandığı bilgisi gelmiştir. Bu gerçektir arkadaşlar, delili ispatlıdır. Arkadaşlarımız sorduklarında Başkan Zeydan Karalar’ın talimatı olduğunu söylüyorlarmış. Bu, arkadaşlarımızı incitici ve aşağılayıcı bir durum olduğunu düşünüyorum. Genel sekreterliğin ve başkanlığın bu konuda bize bilgi verilmesini istiyoruz” dedi.
Sayıştay raporları sonuçlarının meclis üyelerine dağıtıldığı ayrıca ve belediyenin internet sitesinde de yayınlandığını belirten Mustafa Bayar, bu raporların okunmuş sayılacağını belirterek gündeme geçti.
Gündemin 55. Maddesinde, kurulacak olan Emniyet Genel Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olmak üzere Atlı Polis Amirliği’ne kurulacak olan atların bakımı, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçların karşılanması amacıyla belirtilen taşınmazın İl Emniyet Müdürlüğüne 25 yıl süreyle bedelsiz tahsisine ait teklif, komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi.
Gündemin 56. Maddesinde 5 kişilik denetim Komisyonu için seçim yapıldı. CHP’li Hatice Yılmaz 22, MHP’li Yusuf Eroğlu 50, MHP’li Atilla Göktaş 50, MHP’li Yusuf Arısoy 50 ve AK Parti’li Furkan Bozkurt 49 oy alarak denetim kurulu üyeliğine seçildi. 26 oy geçersiz sayıldı.
Gündemin son maddesi olan Büyükşehir Belediyesine kanser taraması ve tıbbi amaçlı kullanmak üzere özel amaçlı römork, mobil muayene aracı ve mamografi aracının şartsız bağışlanmak üzere teklif Kanunlar Komisyonuna havale edildi.
Ocak ayı çalışmalarını tamamlayan Adana Büyükşehir Belediyesi 8 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
1/

Adana Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:20
Sabah
07:44
Öğle
12:53
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:11

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Aladağ Eczanesi
Seyhan
Enes Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı çalışmasını tamamladı

Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı çalışmasını tamamladı

Adana'da, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ve sağlıkçılara Kovid-19 aşısı yapıldı

Adana'da, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ve sağlıkçılara Kovid-19 aşısı yapıldı

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 17 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 17 yıl 3 ay hapis cezası

Polis adayları kan bağışladı

Polis adayları kan bağışladı

Polis adayları kan bağışladı

Polis adayları kan bağışladı

Tufanbeyli beyaz gelinliğini giydi

Tufanbeyli beyaz gelinliğini giydi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.