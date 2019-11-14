Büyükşehir Belediye Meclisinde gerginlik

Balıkesir’de şehrin simge yapıları arasında yer alan Zağnos Paşa Camii, Saat Kulesi ve Kuvayi Milliye Müzesi’nin bulunduğu arsaların vergi borcuna istinaden Milli Emlak’a satışı muhalefet ile iktidar partisi arasında gerginliğe neden oldu. Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı ilk oturumunda komisyona gönderilmek üzere görüşülen satış konusu tartışmalara neden oldu. Meclisteki İYİ Partili üyeler şehrin simgesi yapıların satışıyla ilgili maddenin çıkarılmasını isterken, CHP’li üyeler ise Milli Emlak’a vergi borcuna mahsuben satılacak yerlerin ayrı ayrı oylanarak değerlendirilmesini istedi. Yapılan oylamada İYİ Parti ve CHP’li üyeler ret oyu verirken, AK Parti, MHP ve Demokrat Parti kabul oyu vererek gündem maddesinin komisyona sevkini sağladı. Yaşanan tartışmalar nedeniyle meclise 5 dakika ara verilirken, ara dönüşü Meclis Başkanı Yücel Yılmaz’ın tekrar oylama yapması tartışmaları yeniden alevlendirdi. Meclis üyeleri bulundukları yerde tartışırken, izleyici bölümünde bulunan AK Parti ve İYİ Partili yöneticiler tartıştı.

Yılmaz: “Satış yok devir var”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, başta Zağnos Paşa Camii olmak üzere şehrin simgelerinin satışının söz konusu olmadığını, adı geçen yerlerin Milli Emlak’a devredileceğini, vergi borcundan ödenecek olması nedeniyle işlemin satış olarak yapılması gerektiğini ifade etti. Yılmaz, “Bu konu şehirde bayağı gündeme gelmiş. Camilerimizin, okullarımızın, belirli taşınmazların satıldığı hususunda kamuoyunda bir olgu oluşmuş. Belediyelerimiz bir devlet dairesi gibi görev yapan, resmi ama yerel yönetimlerde çalışan sistemlerdir. Şimdi burada devletimiz bütün belediyelere güzel bir uygulama yapıyor. Mal kime aitse, kimi kullanıyorsa bu taşınmazların bedeli karşılığı mahsuplaşarak asli amacına uygun devredilmesinin yolunu açmış. Bununla ilgili bütün belediye başkanlarımız bilir, biz önce gelirlerimizle çalışanlarımızın maaşlarını öderiz, daha sonra alışveriş yaptığımız insanların paralarını öderiz, en son eğer para kaldıysa SGK’mızı ve vergilerimizi öderiz. Devlet de vergi konusunda belediyelere ve şirketlere karşı özel bir yaptırımı vardır. Vergi Dairesi kamunun yaşamasını ve hizmetlerin devam etmesini esas alır. Bir iş adamı ceza alsa, uzlaşmaya gider, cezanın 5’te 1’ine kadar anlaşabilir. Devletimiz şu anda belediyeleri rahatlatmak üzere vergi borçlarının mahsuplaşılması için aslında tapusu kendi üzerinde olmasının hiçbir sakıncası olmayan şeyleri bize bedeli karşılığı devredin diyor. Bu manada da belediyenin asli amacında olmayan veya şu anda kullanmayla ilgili hiçbir belediye tasarrufu olmayan mülkleri arkadaşlarımız hepsi tespit ediyorlar. Bunlar tespit edildikten sonra vergi borcu olanlar bunları vergi borcundan mahsuplaşmak üzere satışa çıkarır gibi gösterip; çünkü öyle yapılması gerekiyor vergi borçlarının vergi ödemesi kadar mahsuplaşılıyor. Yani düşülüyor. Bu rayiç bedel de oradaki piyasa değerleri üzerinden zaten yansıtılıyor. Böyle bir satış yok, böyle bir şey yok. Ama normalde bir devir başka bir şeydir, satış başka bir şeydir. Onun gelir kaydetmesi bizimde ödeyeceğimiz vergiden düşülebilmesi için şehirdeki bütün parseller çıkarılıyor. Bugün ödememiz gereken vergi miktarı kadar malı bugün devrediyoruz, bundan sonra da ileride devlet böyle imkanı açtıkça belediyelerin elini kolaylaştırmak, cep bir, vatandaşa amaç ortak hizmet buradaki sistem” diye konuştu.

“Siyasetin çiğ tarafına kaçıp gündem oluşturuyorlar”

Kamuoyunda konunun satış olarak algılandığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, ”Bu kağıt üzerinde yapılan işlemi sanki bunu şahıslara satılıyormuş gibi veya farkı bir şey yapılıyormuş gibi Türkiye genelinde tüm belediyelere tanınan ayrıcalığı ve aslında malın ilgili tarafına devredilmesi hususunu farklı noktalara kamuoyu çektiği zaman bunu her bir siyasi anlatmakta zorluk çeker. Böyle CHP’li, İYİ Partili, Demokrat Partili, Cumhur İttifakı belediyelerimiz var. Bugünden sanki burada bir suistimal varmış, birileri devletin malını başka birilerine satıyormuş gibi algı oluşturanlar ucuz siyaset, belediyeye saldırıp kamuoyuna gündemine gel, kendini önemli hissettir tarafındalar. Sizin teklifinizi kabul ediyor, böyle bir teklife gerek olmadığını Saat Kulesi’nin müze olarak zaten devrettiğimiz Kültür Bakanlığı. Arsa bizim ama bütün kullanama, tahsisi yetkisi orada. Burada o var. Paşa Camii’nin mülkü zaten Zağnos Paşa Vakfı’na ait. Bu konu hepimizin hassas olduğu bir konudur. Bazı arkadaşlar bunu bilerek köpürtüyor. Siyasetini en çiğ tarafına kaçıyor, bazı arkadaşlar da bilgi cahilliği olduğundan dolayı bu işi gündeme getiriyor. Her ikisi de şehre yararı olmayan, siyasetle alakası olmayan, zaten normal bir iş. Bunu tutup ‘birileri diğerlerine satıyormuş’ havasına sokup sanki şehirde kimseye siyaseten avantaj sağlamaz. Bunu öyle farklı bir şekilde anlatınca bunu sahiplenen, üstlenen, farklı anlatan insanlar nasıl izah edeceklerini merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şahin: “Paşa Camii’nin satışı söz konusu değil”

AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin ise daha sonra vergi borcuna istinaden Milli Emlak’a satılacak yerler hakkında bilgi verdi. Özellikle şehirde büyük infiale yol açan Zağnos Paşa Camii’nin satışı konusunda açıklamalarda bulunan Şahin, “Bütün bu evraklar meclis üyelerimize gönderiliyor. Bu evraklar üzerinden zannediyorum tapuya bakmaksızın, tapudaki kayıtlara bakmaksızın maalesef bilgi ve araştırmadan uzak veya bazı istismar etmek amacıyla Paşa Camii’nin satıldığıyla ilgili gündem oluşturuldu. Paşa Camii ve Paşa Camii’nin alanı olan Karesi Türbesi, Paşa Hamamı olan bölge Balıkesir’in 40 yıllık rüyasıdır aslında. Balıkesir merkezde 40 yıldır bu şehirde herkes bu alanın üzerindeki evlerin, konutların boşaltılarak yıkılması ve buraya tarihi dokusuna, ecdadımıza yakışır alan oluşturulması için çalışma içerisine girdiler. Şu anda mevzu olan Paşa Camii’nin etrafında 40 yıl önce askeri malzeme satan yer, kahvehane, bilardo salonu ve hatta birahane olarak kullanılan, caminin bahçesi gibi gözüken yer vardı. Eski fotoğraflara baktığınızda cami bahçesi gibi görünen evler var. 1987 yılında bu konutlar belediye tarafından satın alınarak yıkıldı ve yeşil alan oluşturuldu. Sabri Uğur zamanında yeşil alan oluşturulan yeri Paşa Camii’nin bahçesine katmak üzere yıkıp burasını düzlemek suretiyle namaz kılınan bahçeye dönüştürdü. Bunların hepsi tek tek 5-10 metrekare arsalar. Bizim gündeme gelen konu Ziya Tan döneminde belediyenin satın alarak kamulaştırdığı alan. Burada küçük küçük parseller var. Burada işlem ne oluyor? Amme Alacakları Kanunu’nun geçici 8’inci maddesine göre belediyelerimize; tıpkı Edremit, Gömeç, Burhaniye, Susurluk belediyenin, bütün Türkiye’deki belediyelere verilmiş bir imkan var” diye konuştu.