Büyükşehir Belediye Meclisinde tartışma

Ankara Büyükşehir belediyesi meclis toplantısında 19 Mayıs’ı anma ve kurtuluş savaşımızın önemi konulu bir konuşma yapan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir’e Mansur Yavaş tepki göstererek mikrofonunu kapattı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik edip Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak söze başlayan Ali Osman Özdemir’in konuşması sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mikrofonu kapattı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir, "Bugün konuşmamda bizleri bu bayramı armağan eden gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ettim. Hemen bir sonraki cümlem ise milli iradeye sahip çıkan 15 Temmuz şehitlerini anmak olacaktı. Ayrıca gezi gençliği gibi yakıp yıkmak yerine sağduyu ve aklın önderliğinde bir gençlik yetiştirelim diyecektim. Son olarak da seçme ve seçilme yaşını düşüren Cumhurbaşkanımıza teşekkür edecektim. Ancak Sayın Yavaş buna müsaade etmedi" diye konuştu.



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