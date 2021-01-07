Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta yol çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesinde başlattığı yol çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Adile Hala Caddesinde zemin yenileme ve kaldırım düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, kırsalda ve ovada bağlı mahalle yollarında yaptığı bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kent merkezlerinde de kavşak düzenleme ve cadde yenileme faaliyetlerine devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, Tarsus kent merkezinde 4 ayrı noktada düzenleme faaliyeti yerine getiriliyor.

Adile Hala Caddesi tamamen yenilendi

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tarsus’ta oldukça yoğun şekilde kullanılan ve zemini oldukça kötü durumda olan Adile Hala Caddesi üzerinde zemin yenileme ve kaldırım düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Caddenin yıllardır süren asfalt sorunu sona erdi.

Tarsus kent merkezinde yer alan Duatepe Mahallesi ve Gözlükule Mahallesinin ortasından geçen ve İsmet Paşa Bulvarı ile Sait Polat Bulvarını bağlayan ana arter konumundaki Adile Hala Caddesinde oldukça yıpranan kilitli parke taşlarını söken ekipler, yolun altyapı eksiklerini giderip, yol kotunu revize ederek birinci sınıf sıcak asfaltla kapladı. Çalışmalar kapsamında caddenin her iki tarafındaki kaldırımlar da sökülerek, yayaların ve özellikle özel gereksinimli bireylerin rahat geçiş yapabileceği şekilde yeniden yapıldı. Çalışmaların tamamlandığı yol trafiğe açıldı.