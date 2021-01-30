Büyükşehir Belediyesi Zabıtası’ndan ’Fahiş fiyat’ denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, marketlerde ürün fiyatları ile ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığı konusunda denetimler yaparak, eksiği bulunan işletmeler hakkında tutanak tuttu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince, kentte faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde, AVM’lerde ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış kontrol edilirken, evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan işyerlerine tutanak tutuldu.

Market raflarındaki ürünleri inceleyen zabıta ekipleri, tüm reyonları gezerek, kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek baktı. Denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol eden zabıta ekipleri uyarılarda bulundu.

