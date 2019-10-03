Büyükşehir bir yılda 10 bin 200 sokak hayvanına müdahale etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezinde bir yılda 10 bin 200 sokak hayvanına müdahale etti. Merkezde bine yakın kedi ve köpek de sahiplendirildi. 1 yılda 30 bin dolayında hayvan severin ziyaret ettiği 5 yıldızlı tesis özellikle çocukların vazgeçilmezi oldu. Denizli’de sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hizmete aldığı Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, ilk yılını tamamladı. Türkiye’nin sayılı tesislerinden biri olan 135 dönüm alana sahip dev tesiste 1 yılda 10 bin 200 sokak hayvanına bakım, tedavi, kısırlaştırma gibi müdahalelerde bulunuldu. Çok sayıda yaralı sokak hayvanı tedavi edilerek yeniden sağlığına kavuşturulurken, bine yakın kedi ve köpek de sahiplendirildi. Tesis sokak hayvanlarının yanında vahşi doğaya da hizmet verdi. Pelikan, şahin, atmaca, kızıl akbaba, tilki, çakal, kirpi gibi onlarca vahşi hayvanın tedavisi yapıldı.

“Denizli Horoz Evleri’de yoğun ilgi çekti”

Sokak hayvanlarının çok daha iyi şartlarda tıbbi bakım, tedavi ve rehabilitasyonunun yapıldığı 5 yıldızlı tesis hayvan severlerin uğrak mekanı haline geldi. 4 Ekim 2018’den bu yana 30 bine yakın hayvan sever tesisi ziyaret ederek hayvanlarla vakit geçirdi, burada verilen eğitim çalışmalarına katıldı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği tesis küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanmasında büyük rol oynadı. Kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek padokları, kedi evleri, ameliyathaneler ve poliklinik servislerinin yer aldığı tesiste bulunan ‘Denizli Horoz Evleri’de yoğun ilgi çekti. Denizli’nin simgesi olan horozların tanıtımının da yapıldığı merkez özellikle okullardan yoğun ziyaretçi ağırladı.

“Çocuklarımıza burada hayvan sevgisini aşılıyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçtiğimiz yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hizmete alınan tesisin amacına uygun bir şekilde faaliyet gösterdiğini, bundan dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. “Bu dünya yalnız bizim değil, Allah’ımın emaneti olan diğer canlıların sorumluluğu da bizim üzerimizde" diyen Başkan Zolan, "Bu tesis Türkiye’de örnek bir proje, en güzel tesislerden biri" dedi.

Tesisi özellikle çocukların yoğun bir şekilde ziyaret ettiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Çocuklarımıza burada hayvan sevgisini aşılıyoruz. Onlara hayvanların yaşamımızın içinde olduklarını, insanlar dışındaki canlılar olmadan hayatın anlamsız olduğunu anlatıyoruz. Vatandaşlarımız çocuklarıyla burada birlikte vakit geçirirken seyir terası, dinlenme alanları gibi bölümlerden de faydalanabiliyor " dedi.