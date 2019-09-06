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Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha konforlu yolculuk yapabilmesi için 12 metrelik 25 yeni otobüsü bünyesine kattı.Bursa’nın trafiğini çözmek için her gün yeni projeler ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi için 25 yeni otobüsü törenle trafiğe çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha konforlu yolculuk yapabilmesi için 12 metrelik 25 yeni otobüsü bünyesine kattı.
Bursa’nın trafiğini çözmek için her gün yeni projeler ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi için 25 yeni otobüsü törenle trafiğe çıkardı. Yeni alınan 25 otobüsle birlikte 50 yeni şoför de istihdam edildi
Burulaş Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende konuşan ve yeni bir otobüsü test alanında süren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bizler Bursalıları evlerinden işine işlerinden evine en konforlu şekilde ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş olarak, ulaşımı rahatlatmak adına bir adım daha attık. Bursaray’da kapasiteyi yüzde 60 arttıracak sinyalizasyon optimizasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl otomatikman bir artış sağlamış olacağız. Kent içi toplu taşıma konusunda; okulların açılmasından önce alçak tabanlı, klimalı ve engelli rampalı 25 tane otobüsümüzü Burulaş filomuza eklemiş oluyoruz. Yeni otobüs yatırımımız ile günlük sayımız artmış olacak. Özellikle Bursa Şehir Hastanesinde ve yoğunluğun olduğu hatlarda rahatlamayı sağlayacağız. 25 adet 12 metrelik otobüsü filomuza katarak 399 olan araç sayımızı 424’e çıkarttık. Bunun yanında 50 şoför arkadaşımız ekibimize katıldı. Yeni ulaşım yatırımlarımızla beraber Bursa’nın ulaşımını halledeceğiz ve bu keyfi Bursalılar olarak yaşayacağız. Dönem başında yüzde 11’lik fiyat ayarlamasından dolayı kıyameti koparanlar oldu. Bugün görüyoruz ki başkaları bunun misli misli fazlasını yapıyor. Biz şunu iddia ediyoruz. İnşallah bu optimizasyon çalışmalarından sonra toplu taşımayla alakalı ortaya çıkan maliyetler doğrultusunda ulaşım fiyatlarını daha uygun hale getireceğiz. Bursalılara kaliteli, konforlu ve ekonomik ulaşım hizmetini sürdüreceğiz" dedi.
Başkan ve törene katılanlar hep birlikte kurdelayı keserek 25 yeni otobüsü hizmete aldı. Başkan Alinur Aktaş, yeni otobüslerden birinin direksiyonuna geçerek trafiğe kapalı alanda otobüsü test etti.

Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı

Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı

Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı

Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı

Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı

Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı

Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı

Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı

Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı

Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı

Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı

Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı

Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı

Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı

Büyükşehir daha konforlu ulaşım için 25 otobüsü bünyesine kattı
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