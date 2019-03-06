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Büyükşehir eğitimde rol model

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:34 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Drama ile dersler müzede’ projesi, eğitimde rol model oldu.

Büyükşehir eğitimde rol model

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Drama ile dersler müzede’ projesi, eğitimde rol model oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, okul dışı öğrenme ortamlarının daha da geliştirilmesi ve ülke çapında yaygınlaştırılması için çalışma başlattı.
Büyükşehir Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin başlattığı ‘Drama ile Dersler Müzede’ projesi eğitimde rol model oldu. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür A.Ş. tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje, öğrencilerin derslerini müzede, drama öğretmenleri ile işlemelerini öngörüyor. Proje için eğitim-öğretim müfredatına uyumlu, anaokulundan 12. sınıfa kadar toplam 21 farklı ders için 214 drama atölyesi planlandı. 34 ilköğretim okulunda 218 gönüllü öğretmenin katılımıyla start alan proje, Bursa’da yoğun ilgi gördü. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından tanıtımı yapılan, projeden 5 binin üzerinde öğrenci yararlandı.
Yenilikçi eğitim modeli projeye Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da tam destek geldi. Müzeciliğin önemine dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bazı seçmeli dersler koyarak müzecilik ile ilgili çocukların farkındalığını artırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulunurken bakanlık, projenin kapsamının genişletilmesi ve derslerin okul dışı öğrenme ortamlarında işlenebilmesi için çalışma başlattı. Projenin Bursa’da Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde daha da genişletilmesi, kültür merkezleri ve kütüphanelerin de okul dışı öğrenme ortamlarına dâhil edilmesi planlanıyor. Ülke genelinde yaygınlaştırılacak proje ile okul dışı ortamlarda, öğrencilerin edindikleri bilgileri, drama yöntemi ile kalıcı hale getirmeleri hedefleniyor.

Büyükşehir eğitimde rol model

Büyükşehir eğitimde rol model

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