Büyükşehir, güneşle yaklaşık bin hanenin elektriğini üretecek

MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, tesislerinde kurduğu ve kuracağı güneş enerji santralleriyle yılda yaklaşık bin hanenin elektriğini üretecek.

Türkiye'de güneş enerjisi potansiyeli en yüksek illerden Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tesislerine güneş enerji panelleri kuruyor. Türkiye'de ilk, ‘yapıya entegre sistemi’ kurup, Büyükşehir tesislerinden Menteşe Terminali'nde, Menteşe Mezbaha Tesisi'nde ve Konacık idari bina çatısında enerji üretiyor. Yapımı süren Bodrum Terminali çatısına kurulumu yapılacak sistem ile Büyükşehir Belediyesi'nin tüm tesisleri, 1067 kilovatsaat kurulu güçle enerji üretecek. Tüm güneş enerji santrallerinin sorunsuz çalışırsa Büyükşehir Belediyesi, yılda yaklaşık bin hanenin elektrik tüketimine eşit enerjiyi güneşten karşılayacak.

Yılda 1 milyon 400 bin kilovatsaat enerji üretecek tesislerde ayrıca 30 ton kâğıdın geri dönüşümünü sağlayacak alt yapı kuruldu. Böylelikle 840 ton karbondioksitin atmosfere salınımını engellenecek. Aynı zamanda belediye bütçesine de katkı sağlayan güneş panellerinin, Büyükşehir Belediye'nce bundan sonra yapılacak binalarda da kullanılması planlanıyor.