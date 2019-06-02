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Büyükşehir heyetinden AŞTİ esnafına bayram ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 16:38 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi heyeti, bayram öncesi yoğunluğun en çok yaşandığı Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Özcan, Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel, Ulaşım Dairesi Başkanı Nurdoğan Öztürk ve BUGSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ay, Ramazan Bayramı öncesi AŞTİ esnafını ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi heyeti, bayram öncesi yoğunluğun en çok yaşandığı Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Özcan, Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel, Ulaşım Dairesi Başkanı Nurdoğan Öztürk ve BUGSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ay, Ramazan Bayramı öncesi AŞTİ esnafını ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Özcan ve beraberindeki heyet AŞTİ esnafı ve Ramazan Bayramı’nda memleketlerine veya tatile gitmek amacıyla AŞTİ’ye akın eden vatandaşların bayramını kutladı.

"Çözüm bulmaya geldik"
Esnaf ve vatandaşlarla tek tek sohbet ederek sorunlarını dinleyen ve çözüme kavuşturacağını ifade eden Özcan, "Klima, otopark ve tuvaletlerle ilgili problemlerinizi dinledik, not aldık. En kısa sürede çözeceğiz ve tekrar sizleri de ziyarete geleceğiz" diye konuştu.
Bayram öncesi çok fazla yolcu yoğunluğunun yaşandığı AŞTİ’de yolcularla da ayrı ayrı sohbet eden Özcan, bilet bulamadığı için memleketlerine gidemediklerini söyleyen iki engelli vatandaşa da hemen bilet bulunması talimatını verdi. Özcan, alınan biletleri engelli vatandaşlara takdim ederek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın sizlere hediyesidir. Sizlere çok selamı var. Hayırlı yolculuklar, hayırlı bayramlar dileriz" şeklinde konuştu.
Bedensel engelli olan Nuriye Durak, biletin bulunmasına çok sevindiğini belirterek şunları söyledi:
"Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve yetkililere çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı görevleri olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum."
Özcan ve beraberindeki heyet daha sonra otobüslerin içine de girerek yolculuğa başlamak üzere olan vatandaşlara, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın selamlarıyla iyi yolculuklar dileyerek, bayramlarını kutladı.

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