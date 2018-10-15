HABER

Büyükşehir için ilk başvuru Uysal'dan

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 16:11 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Milletim, parti tabanım böyle talep ediyorsa, canım feda.

Hasan DEMİRBAŞ- Emrah GÜL ANTALYA,(DHA) ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Milletim, parti tabanım böyle talep ediyorsa, canım feda. Sonuna kadar mücadele edeceğim dedi. 2019 yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde, Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığına ilk başvuruyu, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal yaptı. CHP İl Binası'nda başvuru evrakını İl Başkanı Ahmet Kumbul'a teslim eden Uysal, çıkışta parti binası önünde toplanan kalabalığa seslendi. Konuşması için oluşturulan platformda Uysal'ın yanında eşi Ümran Uysal, İl Başkanı Ahmet Kumbul, partinin il ve ilçe yöneticileri, Milletvekili Aydın Özer, Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen eski milletvekili Osman Kaptan, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin yer aldı. NEDEN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Konuşmasında Nazım Hikmet'in şiirlerine yer veren Ümit Uysal, neden Muratpaşa'da devam etmediğini soranlar olduğunu söyledi. Muratpaşa'da görev yapan belediye başkanının daha üst makamlara adının geçmesinin doğal olduğunu belirten Uysal, 'Eylül ayından itibaren toplumdan büyükşehir belediye başkanlığı adaylığım için büyük talep gelmeye başladı. Önce bunun üstünde çok durmadım. Sonra anket sonuçları önümüze gelmeye başladı. Yapılan 3 ankette giderek açık bir farkla en ön pozisyonda olduğumu gördüm. Şüphe duymayacağım, bilimsel anketler gördüm. Birkaç gün tereddüt ettim ama sonra dedim ki memleket, Antalyamız söz konusu. 'Muratpaşa'da şu kadar oy alayım, rahatıma bakayım' diyemedim. Gelecek çocuklarımızın geleceği, bunun şakası yok. Milletim, parti tabanım böyle talep ediyorsa, canım feda. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Hep birlikte kazanacağız, Antalya'yı hep birlikte şaha kaldıracağız. Biz göreve geldiğimizde iyi insanlar göreve gelmiş olacak. Kentin geleceğini düşünenler, kimsesizler göreve gelmiş olacak. Yoksullar, yaşlılar, evlerinden çıkamayanlar iktidara gelmiş olacak diye konuştu. KUMBUL'DAN UYSAL'A DESTEK İl Başkanı Ahmet Kumbul da Uysal'ın örgütün içinden çıktığını söyledi. Kumbul, 'Yerel seçimlerde CHP olarak 1989 yılında olduğu gibi birçok belediyeyi kazanacağız. Ülkede adaleti, demokrasiyi, laikliği, hep beraber kazanacağız. Çağdaş Türkiye'yi hep beraber yeniden kuracağız. Yerel seçimler bunun için çok önemli. Antalya'da bizim 6 belediyemiz var, hepsinde sosyal belediyeciliğin farkını çok net görebiliyoruz. Antalya Büyükşehir'i sosyal belediyecilik anlayışı ile tekrar tanıştıracağız dedi.

PARTNERFormumu spora borçluyumFormumu spora borçluyum
Bingöl'de 47 yıl önceki depremin izleri kentsel dönüşümle siliniyorBingöl'de 47 yıl önceki depremin izleri kentsel dönüşümle siliniyor
Denizli'nin 'Hanımağası', son yolculuğuna uğurlandıDenizli'nin 'Hanımağası', son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var

Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var

Sağlık Bakanlığı duyurdu! O siteler kapatıldı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! O siteler kapatıldı

Edirne'de yabancı uyruklulara büyük operasyon!

Edirne'de yabancı uyruklulara büyük operasyon!

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy beraat etti

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy beraat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.