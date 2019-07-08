Büyükşehir Meclisi Kırcami için bütün oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Kırcami vatandaşlarımızın bir kaderi değildir. Bu konuyu çözeceğiz."dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısı, Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi. 117 maddenin 40’ı görüşüldü. Antalya’da yaklaşık 30 yıldır çözülemeyen ve imar sorunları ile gündemde olan Kırcami’de, Toprak Koruma Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararının Danıştay tarafından iptal edilmesi sonrası Muratpaşa ve Büyükşehir Meclisleri bir araya gelip yeni bir plan hazırladı. Eksikliklerin giderilip, yeni donatı alanlarının eklendiği plan oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste konuşan Böcek, bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in annesine rahmet dileyerek, " Ablamın cenaze törenine katılan destek veren herkese teşekkürler. Ali Gürbüz, sadece büyükşehir belediyesinin değil Türkiye Cumhuriyeti’nin başpehlivanı oldu. Gürbüz’ün babasını anıyorum, ailesini kutluyorum. Gürbüz, Antalya’mızı temsil etti ve kemeri kentimize getiriyor. Seremonide kürsüye çıkan 4 kişiden 3’ü Antalyalıydı. Buda ayrı bir gururumuzdu.” dedi.

"Darbeye karşıyız"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında da düşüncelerini paylaşan Böcek, “ Allah bir daha darbe göstermesin darbeye karşıyız. Dün olduğu gibi bugünde yarında demokrasi ve cumhuriyetimize sahip çıkacağız.” diye konuştu.

"Sahilde işgalleri kaldırdık"

Böcek, kıyı yönetmeliği ve mevzuatlar çerçevesinde sahilde denetimleri yaptıklarının altını çizerek, “ İşgalleri kaldırdık. Halkımızın özgürce denize girebilmesi için çalışama başlattık, desteğiniz için teşekkür ediyorum.”dedi.

"Kırcami konusunu çözeceğiz"

Başkan Böcek, her dönem Kırcami konusunun önemsendiğini hatırlatarak, “Burada belediye başkanları, meclis üyeleri önemsedi. Oy birliği olacak. Kırcami vatandaşlarımızın bir kaderi değildir. Bir tarata on katlı bina, yan tarafta marul ekmeye devam eden var. Bu konuyu çözeceğiz.”dedi.

Böcek, grup sözcülerinin de görüşlerini alarak Ağustos ayı meclis toplantısının Kurban Bayramı dolayısıyla tatil edildiğini bildirdi. CHP Grup Sözcüsü Deniz Filiz, 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri kazanan başpehlivan Ali Gürbüz’ü tebrik etti.