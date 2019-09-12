Büyükşehir ‘ortak akıl’ ile büyüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçelerdeki muhtarlarla buluşma toplantılarına Büyükorhan’dan başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükorhan pazar alanında gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki 43 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi. Büyükorhan’da başlayan ‘Muhtarlar Buluşmaları’nın diğer ilçelerde de devam edeceğini belirten Başkan Aktaş, muhtarlarla sohbet ederek, mahallelerindeki ihtiyaçlarla ilgili bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın 17 ilçesinde de hizmetlerini sürdürdüğünü anlatan ve yapılan hizmetlerin halka sağlıklı şekilde ulaşması noktasında muhtarların önemli görevleri olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Seçimlerde halkın teveccühüyle Büyükşehir Belediyesi’nde görevimize başladık. Herkesin belediye başkanıyız. Bize oy verene de oy vermeyene de hizmet etmek görevimizdir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nden büyük beklentilerin olduğunu ancak Bursa’da hizmetleri planlarken öncelikle ihtiyaçların değerlendirildiğini belirten Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’nın 1058 mahallesinde de hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kırsal mahallelerde yolların yapılması, içme suyu ve kanalizasyon ile altyapının düzenlenmesi çalışmalarıyla, insanların rahatlıkla buraya ulaşabildikleri bir düzeni sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda şehrin ekonomik aktivitesinin artması için de çalışmalar yapıyoruz. Büyükorhan’da da Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, ilçe teşkilatı ve muhtarlarımızla el birliğiyle çalışmalıyız. Önyargıyla hareket etmeden, beraberce taş üstüne taş koyalım istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, ciddi sıkıntılara rağmen şehrin geleceği için gayretle çalıştıklarını söyleyerek, “Öncelikli konuları ele alarak, zamana yayarak, doğru planlamayla, yol, alt yapı ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirelim. Amacımız, baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Daha sağlıklı, ulaşılabilir ve yaşanabilir bir Bursa’yı oluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz da Başkan Aktaş’a ilçe ziyareti ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız, muhtarlarla buluşmalarına burada başladı. Biz de kendisinin sloganıyla ‘canla başla’ Bursa ve Büyükorhan için çalışmaya devam edeceğiz. 43 mahallemiz ve 11 bin civarındaki nüfusumuzla Büyükorhan’da muhtarlarımızla imece usulü faaliyetlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Kamil Turhan ile Büyükşehir bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda muhtarlar, mahallelerinin durumu ve problemleriyle ilgili taleplerini Başkan Aktaş’a iletti.



