Büyükşehir personelinin motivasyon buluşması

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşla ilk temas noktaları olan Beyaz Masa, Alo 153, Santral ve Genel Evrak personeli, motivasyon toplantısında bir araya geldi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dâiresi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimlerin biri de Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşla doğrudan temas halinde bulunan Beyaz Masa, Alo 153, Santral ve Genel Evrak personeline yönelik oldu. Dobruca Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelen personele İletişim ve Kişisel Gelişim Uzmanı Evren Çolak tarafından personel arası iletişimin artırılması, performansın yükseltilmesi, grup çalışması ve birimler arası koordinasyonun sağlanması gibi konularda eğitim verildi. Sosyal Tesislerin bahçesinde ayrıca kitlesel iletişim ve koordinasyon becerilerini artırmaya yönelik oyunlar oynandı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dâiresi Başkanı Numan Şeker, personelin bu gibi organizasyonlarda bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu belirterek, iş birliğinin bütün birimler açısından önemline vurgu yaptı. Eğitim Şube Müdürü Aynur Tezgör de Eğitim Şube Müdürlüğü olarak personelin iletişim, motivasyon, aidiyetlik ve hizmet kalitesini arttırmak için yeni nesil bakış açılarına sahip eğitim programları düzenlediklerini hatırlattı.



