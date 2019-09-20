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Büyükşehir standı ziyaretçi akınına uğruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:17 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekçileri arasında yer alan ve ATO Congresium’da devam eden “2.

Büyükşehir standı ziyaretçi akınına uğruyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekçileri arasında yer alan ve ATO Congresium’da devam eden “2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”nde Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu stant ziyaretçi akınına uğruyor.
Başkent’in kültürel ve tarihi değerlerinin anlatıldığı ve yöresel ürünlerinin tanıtıldığı stantta bulunan 40’a yakın ürün yoğun ilgi görüyor.
Bir kase yetmiyor
Ankara Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen zirvede Başkent’e özgü ürünlerin tadına bakan ziyaretçiler özellikle Büyükşehir standında EGO Mutfağında hazırlanan ve İç Anadolu’nun önemli lezzetlerinden biri olan Toyga Çorbasının tadına bakmadan geçmiyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez patent başvurusu yapılan Toyga Çorbasını içmeye doyamayan vatandaşlardan Ayfer ve Esra Söylemez, Toyga Çorbasının “anne çorbası” kadar lezzetli olduğunu ifade ederek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin standında bulunan ürünleri tanıma fırsatı bulduk. Çorbayı ilk kez tadıyoruz. Çok güzel” dediler.
Ziyaretçilerden Murat Ayanoğlu ise çorba hakkındaki görüşlerini, “Ben Beypazarlıyım. Bu çorba düğünlerde, özel günlerde yapılan besleyici ve lezzetli bir çorbadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kaybolmaya yüz tutmuş lezzetleri ortaya çıkarması, halka tanıtmasını çok yararlı buluyorum” sözleriyle dile getirirken, Merve Günay da, “Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne ailemle birlikte geldim. Ankara Büyükşehir Belediyesi standını çok beğendim. İkram edilen çorba çok güzel. Bu lezzetlerle bizleri buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin keçi sütünden yapılan dondurmasına da yoğun ilgi gösteren vatandaşlara; Ankara Simidi ve Beypazarı Kusuru başta olmak üzere çok sayıda yöresel lezzet ikram edildi.
Büyükşehir Belediyesi FOMGET Halk Oyunları ekibinin gösterileri, Kent Orkestrası’nın konseriyle renklenen zirvede, Kent Konseyi de ayrıca ziyaretçilere çam fidesi hediye etti.

Büyükşehir standı ziyaretçi akınına uğruyor

Büyükşehir standı ziyaretçi akınına uğruyor

Büyükşehir standı ziyaretçi akınına uğruyor

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