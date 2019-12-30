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  4. Büyükşehir yeni yıla hazır

Büyükşehir yeni yıla hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 11:23 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yıl başını huzurlu geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri aldı.Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Raylı Sistem ve Otobüs İşletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü tedbiri alarak BursaRay seferlerini uzattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yıl başını huzurlu geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri aldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Raylı Sistem ve Otobüs İşletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü tedbiri alarak BursaRay seferlerini uzattı. Buna göre, 31 Aralık Salı akşamı BursaRay işletimi 02.00’a kadar sürecek olup; son yolculu trenler Emek, Üniversite ve Kestel istasyonlarından saat 02.00’de hareket edecek.
Şehir içi otobüs seferleri ve BUDO seferleri normal seyrinde devam edecek olup, ek seferlerle ilgili bilgilere www.burulas.com.tr adresinden ulaşılabilecek. Vatandaşlarımız, ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 0850 850 99 16 numaralı ulaşım hattına bildirebilecekler.
Zabıta Dairesi Başkanlığı, 31 Aralık Pazartesi ile 1 Ocak Salı tarihlerinde, vatandaşlardan şahsen veya 444 16 00, 716 33 00, 716 33 40 ve ALO Belediye 153 numaralı telefonlara gelen öneri ve şikayetleri ânında değerlendirmek üzere yaya ve motorize olmak üzere nöbetçi ekip bulunduracak.
Ayrıca, şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerin giderilmesi amacıyla ‘Trafik Denetleme Zabıta Amirliği’nde, şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de ‘Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bulunan Terminal Zabıta Amirliği’nde yeterli sayıda personel görevlendirilecek.
İtfaiye, görev başında
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yeni yılda her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimâline karşı, 28 ayrı grupta 536 itfaiye personeli ve 112 araçla, 71 gönüllü grubunda da 637 gönüllü itfaiyeciyle yangın, kurtarma ve muhtemel afetlerde görevlerini sürdürecek. Hemşerilerimiz, ihtiyaç duyulması halinde itfaiyenin 110 Acil Çağrı Merkezi ve 716 34 17 numaralı telefondan yangın ihbar hattına ulaşabilecekler.
Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için nöbetçi ekibe ihtiyaç duyulması halinde hemşerilerimiz 153 numaralı telefona başvurabilecekler.
BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün bakım ve onarım ekipleri de yeni yılda hizmet verecek. Vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini ‘ALO 185 Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım isteyebilecekler.
Vatandaşlarımızın her konudaki dilek ve şikâyetlerine yardımcı olmak üzere aşağıda isimleri ve telefonları belirtilen hizmet birimleri çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

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