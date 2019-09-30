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Büyükşehir’den akademik kültür hamlesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:27 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Edebiyat ve Yazı Akademisi” ile “Düşünce Akademisi”, 3 ay boyunca Türkiye’nin önde gelen edebiyatçı ve akademisyenlerini Bursalılarla buluşturacak.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Bursa Edebiyat ve Yazı Akademisi” ile “Düşünce Akademisi”, kentin kültürel hayatına yeni bir soluk getirecek.

Büyükşehir’den akademik kültür hamlesi

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Edebiyat ve Yazı Akademisi” ile “Düşünce Akademisi”, 3 ay boyunca Türkiye’nin önde gelen edebiyatçı ve akademisyenlerini Bursalılarla buluşturacak.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Bursa Edebiyat ve Yazı Akademisi” ile “Düşünce Akademisi”, kentin kültürel hayatına yeni bir soluk getirecek. Uzman isimlerin farklı konularda konuşmacı olarak katılacağı programlar Bursalıların edebiyat ve kültür hayatına farklı bir bakış açısı sunacak. Tayyare Kültür Merkezi’nde 4 Ekim - 27 Aralık 2019 tarihleri arasında her Cuma saat 17.00’da gerçekleştirilecek “Bursa Edebiyat ve Yazı Akademisi”, Türkiye’nin önemli yazarları Beşir Ayvazoğlu, Dursun Gürlek, Mehmet Nuri Yardım, Prof. Dr. Hatice Şahin, Dr. Necmettin Turinay, Ömer Lekesiz, Rafet Elçi, Metin Savaş, Hasan Erdem, Güray Süngü, Kudret Ayşe Yılmaz, Ali Ayçil ve Osman Çeviksoy’u Bursalılarla buluşturacak.
Yine Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nce düzenlenen ‘Bursa Düşünce Akademisi’ ise 5 Ekim - 28 Aralık 2019 tarihleri arası, her Cumartesi saat: 17.00’da Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Düşünce Akademisinde de Prof. Dr. Tufan Gündüz, Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Turan Koç, Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, Prof. Dr. Şahin Uçar, Prof. Dr. Ali Utku, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Prof. Dr. Osman Karatay, Dr. Metin Kayahan Özgül, Prof. Dr. Ayhan Bıçak, Prof. Dr. Ayhan Bıçak, Prof. Dr. İsmail Yakıt ve Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar gibi önemli isimler Bursa’da konuk edilecek.

Büyükşehir’den akademik kültür hamlesi

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