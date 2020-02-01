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Büyükşehir’den ‘altın işlemeli hediye’ haberine yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:41 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yayınlanan “AK Parti’li belediyeden altın işlemeli hediyeler” başlıklı haberi yalanladı.Belediyeden yapılan açıklamada, hediye olarak dağıtmak için 24 ayar altın işlemeli tabak ve ibrik alındığı yönündeki iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğu belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yayınlanan “AK Parti’li belediyeden altın işlemeli hediyeler” başlıklı haberi yalanladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, hediye olarak dağıtmak için 24 ayar altın işlemeli tabak ve ibrik alındığı yönündeki iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hediyelik 250 adet 24 ayar altın işlemeli tabak ve ibrik aldığı ve bu şekilde israfa yol açtığı şeklindeki haberler tamamen gerçek dışıdır ve konu kasıtlı olarak çarpıtılmıştır. Öncelikle haberde sözü edilen hediyelik eşyalar, 2018 yılında ‘Temsil, Ağırlama ve Tanıtım Organizasyonları İle Kent Anı Objelerinin Tedariki Hizmet İşi’ ihalesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Bursa Kültür A.Ş. tarafından tedarik edilmiştir. Bahsi geçen ürünler geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Bursa Kültür A.Ş’ye ait Cam Seramik İşleme atölyesinde imal edilmektedir. İstihdama da katkı sağlanan bu atölyede objeler, Bursa’nın tarihi dokusunu yansıtan geleneksel motiflerin, süsleme sanatlarında da kullanılan dekor boyasına az miktarda eklenen altın rengi yaldızın cam üzerine işlenmesiyle üretilmektedir” denildi.
Haberde konu edilen ipek türündeki hediyelerin “Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor” projesiyle belediyeye ait Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’nde üretildiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:
“Proje kapsamında Bursa’da 1789 yılında kurulan ve Osmanlı’nın ilk ipek fabrikası olan Muradiye İpek Fabrikası yeniden işler hale getirilmiş, ayrıca ilçelerde de kurulan 16 dokuma atölyesi ile birlikte toplam 600’e yakın dezavantajlı kadına istihdam sağlanmıştır. Atölyelerimizde Bursa’nın sembolü kozadan elde edilen ipek iplikleriyle dokunan halılar ise Amerika, Avusturya, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya ve Katar başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafından alıcı bulmuş ve kadın istihdamını destekleyen bu proje sayesinde dezavantajlı kadınlara 1,5 milyon TL’lik gelir sağlanmıştır. Son günlerde alışıldığı üzere bir kısım medya tarafından Bursa Büyükşehir Belediyemiz aleyhinde yapılan kara propaganda çalışmaları, konu hakkında bilgi sahibi olmayan kamuoyunu yanıltmak amacı taşımaktadır. Yapılan yalan haber ve ithamlarla yalnızca Bursa kültürü ve geleneksel el sanatlarını yaşatmak için büyük bir gayret gösteren belediyemize değil aynı zamanda belediyemiz tarafından açılan kurslarda eğitim gören, tezgahları başında halı dokuyan, bu hediyelik eşyaların oluşması için el emeği göz nuru ile alın teri döken binlerce kursiyer ve çalışanımızın emeğine büyük bir saygısızlık ve vicdansızlık yapılmaktadır.”

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