Büyükşehirden eğitime destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi ‘Kültür Akademi’ programlarıyla gençlerin ufkunu açıyor.

Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaları ile örnek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitimin her alanına önemli katkılar sunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, nitelikli iş gücüne katkı sunmak ve gençlerin ufkunu açmak adına gerçekleştirdiği ‘Kültür-Akademi’ programlarıyla da yüksek öğrenime kültürel destek sağlıyor. Bursa Göç Tarihi Müzesi galeri alanında gerçekleştirilen ve katılımın kontenjanla sınırlı olduğu tarih, sinema ve edebiyat atölyeleri ile gençler, alanında uzman isimlerin tecrübe ve birikimlerinden faydalanıyor. Gazeteci-yazar Nihat Nasır’ın koordine ettiği araştırmacı-yazar Mustafa Armağan ile Hasan Ali Yıldırım’ın atölye çalışmalarını gerçekleştirdiği programlar öğrencilerden de ilgi görüyor. Sinema-Edebiyat ve Tarih Atölyeleri, önceden belirlenen etüt konusu ile gruplar halinde ayda 6 oturum şeklinde yürütülüyor.

Belirli bir program dâhilinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren yazar Nihat Nasır, tarihçi-yazar Mustafa Armağan’ın öğreticiliğinde gerçekleştirdikleri tarih atölyesi ile her türlü ideolojik saplantıdan arındırılmış bir tarih perspektifinin sunulduğunu söyledi. Nasır, “Bu atölye çalışması ile okullarda öğretilen/öğretilmeyen tarih olgusundan, zihni melekeleri yeni oluşmaya başlamış gençleri haberdar etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasan Ali Yıldırım ile birlikte gerçekleştirdikleri ‘Sinema ve Edebiyat Atölyesi’ ile de öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sunduklarını belirten Nasır, “Tarih Atölyesi gibi her ay yapılan ve katılımcılarının tamamının üniversite öğrencilerinin olduğu bu atölye çalışması da ayda 1 kez olmak üzere 6 oturum şeklinde planlandı. Bu çalışma ile de gençler, hem sinemaya dair teorik bilgilerini geliştiriyor, hem de “alternatif sinema” olgusuna dair fikir sahibi oluyor” diye konuştu.