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Büyükşehirden fırtına sonrası Konyaaltı’nda sahil temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:24 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fırtına sonrasında oluşan dev dalgaların Konyaaltı sahiline taşıdığı atıkları temizliyor.Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Konyaaltı sahilinde baştan sona temizlik çalışması başlattı.

Büyükşehirden fırtına sonrası Konyaaltı’nda sahil temizliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fırtına sonrasında oluşan dev dalgaların Konyaaltı sahiline taşıdığı atıkları temizliyor.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Konyaaltı sahilinde baştan sona temizlik çalışması başlattı. Sahile sürüklenen atıkları temizleyen ekipler, ağaç dalları, odun, bitki atıkları ve plastik atıkları tırmıkla ayrıştırdı. Öte yandan fırtınanın sahilde zarar verdiği aydınlatma direkleri, kaldırım taşları ve bitkiler yenilendi. Çalışmaların sahil boyunca aralıksız gerçekleştirileceği öğrenildi.
Sahil boyunca olta balıkçılarının da fırtına nedeniyle patlayan çiftlikten kaçan balıkları yakalamaya devam ettikleri görüldü.

Büyükşehirden fırtına sonrası Konyaaltı’nda sahil temizliği

Büyükşehirden fırtına sonrası Konyaaltı’nda sahil temizliği

Büyükşehirden fırtına sonrası Konyaaltı’nda sahil temizliği

Büyükşehirden fırtına sonrası Konyaaltı’nda sahil temizliği

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