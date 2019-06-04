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Büyükşehirden ilçelere bayram hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 17:40 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde raylı sistem ve otobüs işletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ, Ramazan Bayramı boyunca aralarında Gemlik, Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Mudanya’nın da bulunduğu 9 ilçede Bursa Kart kullanılan otobüslerde yüzde 50 indirime gidildiğini açıkladı.Uygulamanın daha önceki yıllara göre bir ilk olduğunu vurgulayan BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar, "Daha önceki yıllarda halk otobüsleri bu uygulamaya dahil değildi.

Büyükşehirden ilçelere bayram hediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde raylı sistem ve otobüs işletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ, Ramazan Bayramı boyunca aralarında Gemlik, Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Mudanya’nın da bulunduğu 9 ilçede Bursa Kart kullanılan otobüslerde yüzde 50 indirime gidildiğini açıkladı.
Uygulamanın daha önceki yıllara göre bir ilk olduğunu vurgulayan BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar, "Daha önceki yıllarda halk otobüsleri bu uygulamaya dahil değildi. Belediye Başkanımız öncülüğünde uygulamayı genişlettik. Buna göre 9 ilçe merkezinde ulaşım sağlayan Bursa Kart kullanan hem BURULAŞ hem de halk otobüslerinde Ramazan bayramı boyunca yüzde 50 indirimli yolcu taşınacak" dedi.
Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Çapar, "Büyükşehir Belediye Meclisinin kararının ardından böyle bir uygulama başlattıklarını belirterek, "İlk defa Alinur Bey ile başlayan bir süreç bu. Bu bayramda da Bursa Merkez ilçeleri dışında Mustafakemalpaşa, Karacabey, Gemlik merkezinde Bursa Kart kullanan araçlarda da yüzde 50 indirim yaptık. Daha önceki yıllarda halk otobüsleri dahil olmadığı için hem bu ilçeler mağdur oluyorlardı hem de Bursa merkezde belediye otobüsünün olmadığı sadece halk otobüsünün çalıştığı özellikle batı bölgesindeki mahalle sakinleri uygulamadan tam olarak yararlanamıyordu. Yani sarı BURULAŞ otobüsleri yüzde 50 indirimli yeşil ve sarı-beyaz özel halk otobüsleri tam ücretli oluyordu. Başkanımız geldikten sonra son iki bayramdır biz bunu değiştirdik. Böyle bir genişleme oldu. Bu uygulama bir ilk ancak neden bedava değil? sorusunun altında ezildi. Toplu taşımadaki koşulları düzenleyen kanun gereği tamamen ücretsiz taşımanın açıkça yasaklanmasının yanında, özel halk otobüslerinin uygulama dışı kalması da farklı sıkıntılar doğuruyordu. Vatandaşın bir kısmı yararlanıyor bir kısmı yararlanamıyordu. Biz daha geneli kapsayan daha etkin bir uygulama yaptık" dedi.
Bayram sebebiyle kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için bayram boyunca bedava ulaşım imkanı sağladıklarının da altını çizen Çapar, "Kent Meydanı’ndan Hamitler Kent Mezarlığı’na tamamen ücretsiz otobüsler kalkıyor. Mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımızı 3 gün boyunca ücretsiz taşıyoruz. Onun dışında da Bursa Kartın geçtiği sarı otobüsler, halk otobüsleri gerekse ilçe merkezlerinde taşımacılık yapan hatlarda da yüzde 50 indirim yaptık. Daha önceki yıllarda sadece Bursa merkezde BURULAŞ arabalarını kapsayan indirimler yapılıyordu. Biz şuanda tamamını kapsayan hizmetler yapıyoruz" diye konuştu.

Büyükşehirden ilçelere bayram hediyesi

Büyükşehirden ilçelere bayram hediyesi

Büyükşehirden ilçelere bayram hediyesi

Büyükşehirden ilçelere bayram hediyesi

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